Обстрелы Харьковщины: 5 ракет С-300 ночью ударили по аэродрому в Коротыче

Правоохранители показали последствия обстрелов Харьковщины.

По данным начальника Следственного управления ГУ Нацполиции в Харьковской области Сергея Болвинова, ночью россияне атаковали Коротыч. Били по неработающему аэродрому. В результате ударов повреждены ангары, по всей территории — воронки, на месте «прилетов» был пожар.

Предварительно, оккупанты атаковали с комплекса С-300, добавил Болвинов.

В ГУ Нацполиции в Харьковской области сообщили, что около 10:00 враг из РСЗО «Град» обстрелял село Чернещина. Разрушены два дома. А в селе Землянки дроном поврежден частный дом.

«В результате вражеских обстрелов около 10:55 в селе Глубокое повреждены помещения учебного заведения, двухэтажные многоквартирные дома. В селе Кондрашовка из-за российских обстрелов загорелся жилой дом. В результате обстрела военными РФ по селу Колесниковка загорелась хвойная подстилка в лесу. В селе Кучеровка произошло возгорание жилых домов. Село Гатище россияне атаковали БпЛА», — добавили в полиции.

Также 5 апреля около 4:10 враг ударил по поселку Боровая. Разрушены и повреждены жилые дома. Предварительно били по населенному пункту с РСЗО «Смерч», сообщили в Харьковской областной прокуратуре.

Правоохранители открыли уголовные производства по факту нарушения законов и обычаев войны ст. 438 УКУ.