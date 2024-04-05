Обстріли Харківщини: 5 ракет С-300 вночі вдарили по аеродрому в Коротичі
Правоохоронці показали наслідки обстрілів Харківщини.
За даними начальника Слідчого управління ГУ Нацполіції в Харківській області Сергія Болвінова, вночі росіяни атакували Коротич. Били по аеродрому, який не працює. Внаслідок ударів пошкоджені ангари, по всі території – вирви, на місці «прильотів» була пожежа.
Попередньо, окупанти атакували з комплексу С-300, додав Болвінов.
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У ГУ Нацполіції в Харківській області повідомили, що близько 10:00 ворог з РСЗВ «Град» обстріляв село Чернещина. Зруйновані два будинки. А у селі Землянки дроном пошкоджений приватний дім.
«Внаслідок ворожого обстрілу близько 10:55 у селі Глибоке пошкоджені приміщення навчального закладу, двоповерхові багатоквартирні будинки. У селі Кіндрашівка через російський обстріл загорівся житловий будинок. Внаслідок обстрілу військовими РФ по селу Колісниківка загорілася хвойна підстилка в лісі. В селі Кучерівка сталося займання житлових будинків. Село Гатище росіяни атакували БпЛА», – додали в поліції.
Також 5 квітня близько 4:10 ворог вдарив по селищу Борова. Зруйновані та пошкоджено житлові будинки. Попередньо били по населеному пункту з РСЗВ «Смерч», повідомили в Харківській обласній прокуратурі.
Правоохоронці відкрили кримінальні провадження за фактом порушення законів та звичаїв війни ст. 438 ККУ.
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- Категорії: Суспільство, Харків; Теги: Коротыч, обстріли, поліція, прокуратура, ракети, С-300, харківщина;
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- • Дата публікації матеріалу: 5 Квітня 2024 в 12:20;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Правоохоронці показали наслідки обстрілів Харківщини.".