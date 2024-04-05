Как чувствуют себя четверо пострадавших из-за атаки «Шахедами» по Харькову

Одному пациенту удалили глаз, он в тяжелом состоянии, трое пострадавших – в удовлетворительном, рассказал о состоянии пострадавших и.о. генерального директора медучреждения Константин Лобойко, передает ХОВА.

«После ночных прилетов были госпитализированы 5 человек, которые имели преимущественно повреждение головы, мягких тканей, черепно-мозговую травму», – сказал Константин Лобойко.

26-летний мужчина получил амбулаторную помощь, а на стационарном лечении находятся 4 человека.

«Один пациент был в тяжелом состоянии стартово, сейчас его состояние средней тяжести. Он имеет повреждение черепа, повреждение глаза – к сожалению, глаз пришлось удалить. И была повторная операция по удалению зрительного нерва, там тоже была проблема. Другие – в удовлетворительном состоянии» – уточнил врач.

Напомним, в результате удара «шахедов» по Харькову 4 апреля погибли четыре человека, еще 12 получили ранения.