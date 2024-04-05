Как чувствуют себя четверо пострадавших из-за атаки «Шахедами» по Харькову
Одному пациенту удалили глаз, он в тяжелом состоянии, трое пострадавших – в удовлетворительном, рассказал о состоянии пострадавших и.о. генерального директора медучреждения Константин Лобойко, передает ХОВА.
«После ночных прилетов были госпитализированы 5 человек, которые имели преимущественно повреждение головы, мягких тканей, черепно-мозговую травму», – сказал Константин Лобойко.
26-летний мужчина получил амбулаторную помощь, а на стационарном лечении находятся 4 человека.
«Один пациент был в тяжелом состоянии стартово, сейчас его состояние средней тяжести. Он имеет повреждение черепа, повреждение глаза – к сожалению, глаз пришлось удалить. И была повторная операция по удалению зрительного нерва, там тоже была проблема. Другие – в удовлетворительном состоянии» – уточнил врач.
Напомним, в результате удара «шахедов» по Харькову 4 апреля погибли четыре человека, еще 12 получили ранения.
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- Категории: Общество, Украина, Харьков; Теги: Shahed, больница, глаз, операция, пострадавшие, Харьков;
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- • Дата публикации материала: 5 апреля 2024 в 14:03;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Одному пациенту удалили глаз, он в тяжелом состоянии, трое пострадавших – в удовлетворительном, рассказал о состоянии пострадавших и.о. генерального директора медучреждения Константин Лобойко, передает ХОВА.".