Як почуваються четверо постраждалих через атаку «Шахедами» по Харкову
Одному пацієнту видалили око, він у тяжкому стані, троє постраждалих – у задовільному, розповів про стан постраждалих в.о. генерального директора медустанови Костянтина Лобойка, передає ХОВА.
«Після нічних прильотів ушпиталили 5 людей, які мали переважно пошкодження голови, м’яких тканин, черепно-мозкову травму», – сказав Костянтин Лобойко.
26-річний чоловік отримав амбулаторну допомогу, а на стаціонарному лікуванні наразі перебуває 4 людей.
«Один пацієнт був у важкому стані стартово, на зараз його стан середньої важкості. Він має пошкодження черепа, пошкодження ока – на жаль око довелось видалити. і повторна операція була з видалення зорового нерва, там теж була проблема. Інші – у задовільному стані» – уточнив лікар.
Нагадаємо, внаслідок удару «шахедів» по Харкову 4 квітня загинуло четверо людей, ще 12 отримали поранення.
Читайте також: У ХОВА повідомили про стан поранених у Харкові: є важкі
Новини за темою:
- Категорії: Суспільство, Україна, Харків; Теги: Shahed, больница, глаз, операция, пострадалі, Харків;
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Ви читали новину: «Як почуваються четверо постраждалих через атаку «Шахедами» по Харкову»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
- • Дата публікації матеріалу: 5 Квітня 2024 в 14:03;
Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Одному пацієнту видалили око, він у тяжкому стані, троє постраждалих – у задовільному, розповів про стан постраждалих в.о. генерального директора медустанови Костянтина Лобойка, передає ХОВА.".