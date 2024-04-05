Як почуваються четверо постраждалих через атаку «Шахедами» по Харкову

Одному пацієнту видалили око, він у тяжкому стані, троє постраждалих – у задовільному, розповів про стан постраждалих в.о. генерального директора медустанови Костянтина Лобойка, передає ХОВА.

«Після нічних прильотів ушпиталили 5 людей, які мали переважно пошкодження голови, м’яких тканин, черепно-мозкову травму», – сказав Костянтин Лобойко.

26-річний чоловік отримав амбулаторну допомогу, а на стаціонарному лікуванні наразі перебуває 4 людей.

«Один пацієнт був у важкому стані стартово, на зараз його стан середньої важкості. Він має пошкодження черепа, пошкодження ока – на жаль око довелось видалити. і повторна операція була з видалення зорового нерва, там теж була проблема. Інші – у задовільному стані» – уточнив лікар.

Нагадаємо, внаслідок удару «шахедів» по ​​Харкову 4 квітня загинуло четверо людей, ще 12 отримали поранення.