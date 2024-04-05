Врачи борются за жизнь пострадавшего в Харькове газовика — ХОВА (обновлено)

Начальник ХОВА Олег Синегубов в эфире нацмарафона сообщил о состоянии раненых ударом «шахедов» по Харькову и ракетных ударах за сутки.

«У нас вчера были ракетные удары и по самому городу Харькову, и по Харьковскому району. Это было вблизи города Харькова, где погиб работник сельхозпредприятия, два человека получили ранения. В результате вчерашних атак «шахедами» у нас остается в больнице пять человек, один работник ГСЧС – состояние его очень тяжелое, сейчас врачи борются за его жизнь», — проинформировал Синегубов.

Позже в пресс-службе ГСЧС уточнили: их пострадавший сотрудник — в легком состоянии.

«Медики уточнили, что это работник службы «Харьковгаз», — проинформировала пресс-секретарь Синегубова Елена Шаповал.

Она уточнила, что, кроме 63-летнего газовика, в тяжелом состоянии остается 66-летний мужчина. 34-летний мужчина — в среднем, все остальные раненые — в легком.

Также Синегубов сообщил, что удары за минувшие сутки пришлись по энергетике.

«Мы сразу стабилизировали ситуацию с электроснабжением, чтобы люди на себе максимально это не почувствовали. Но удары были прицельными, в том числе ночью вчера. И наша энергосистема получила достаточно существенные повреждения», — отметил начальник ХОВА.