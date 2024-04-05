Лікарі борються за життя пораненого в Харкові газовика – ХОВА (оновлено)

Начальник ХОВА Олег Синєгубов у етері нацмарафону повідомив про стан поранених ударом “шахедів” по Харкову та ракетні удари за добу.

“Ми мали вчора ракетні удари й по самому місту Харкову, й по Харківському району. Це було поблизу міста Харкова, де фактично загинув працівник сільгосппідприємства, дві людини отримали поранення. Унаслідок вчорашніх атак “шахедами” у нас залишається в лікарні 5 людей, один працівник ДСНС – стан його дуже важкий, наразі лікарі борються за його життя”, — поінформував Синєгубов.

Пізніше у пресслужбі ДСНС уточнили: їхній постраждалий співробітник – у легкому стані.

“Медики уточнили, що це працівник служби “Харківгаз”, – поінформувала речниця Синєгубова Олена Шаповал.

Вона уточнила, що, окрім 63-річного газовика, у тяжкому стані залишається 66-річний чоловік. 34-річний чоловік – у середньому, решта поранених – у легкому.

Також Синєгубов повідомив, що удари за минулу добу припали по енергетиці.

“Ми одразу стабілізували ситуацію з електропостачанням, щоб люди на собі максимально це не відчули. Але удари були прицільними, зокрема вночі вчора. І наша енергосистема зазнала досить суттєвих пошкоджень”, – зазначив начальник ХОВА.