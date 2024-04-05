В Харькове с 7:00 – аварийные отключения света: в Укрэнерго сообщили причину
На Харьковщине с 5:40 действуют графики почасовых отключений. Однако с 7:00 в регионе применили аварийные отключения, сообщили в НЭК «Укрэнерго».
«Причина – технологическая авария в сетях облэнерго. Продолжаются аварийно-восстановительные работы. В общем по состоянию на утро в регионе обесточены около 550 тысяч потребителей, частично остановлена работа электротранспорта», — говорится в сообщении.
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: аварийные, відключення, графики, отключения, світло, свет, Укрэнерго, Харьков;
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- • Дата публикации материала: 5 апреля 2024 в 11:27;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "На Харьковщине с 5:40 действуют графики почасовых отключений. Однако с 7:00 в регионе применили аварийные отключения, сообщили в НЭК «Укрэнерго».".