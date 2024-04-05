В Харькове с 7:00 – аварийные отключения света: в Укрэнерго сообщили причину

На Харьковщине с 5:40 действуют графики почасовых отключений. Однако с 7:00 в регионе применили аварийные отключения, сообщили в НЭК «Укрэнерго».

«Причина – технологическая авария в сетях облэнерго. Продолжаются аварийно-восстановительные работы. В общем по состоянию на утро в регионе обесточены около 550 тысяч потребителей, частично остановлена работа электротранспорта», — говорится в сообщении.