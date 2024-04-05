У Харкові з 7:00 – аварійні відключення світла: в Укренерго повідомили причину

На Харківщині з 5:40 діють графіки погодинних відключень. Однак з 7:00 у регіоні застосували аварійні відключення, повідомили в НЕК «Укренерго».

«Причина – технологічна аварія в мережах обленерго. Тривають аварійно-відновлювальні роботи. Загалом станом на ранок в регіоні знеструмлено близько 550 тисяч споживачів, частково зупинена робота електротранспорту», – йдеться у повідомленні.