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У Харкові з 7:00 – аварійні відключення світла: в Укренерго повідомили причину

Суспільство 11:27   05.04.2024
Вікторія Яковенко
У Харкові з 7:00 – аварійні відключення світла: в Укренерго повідомили причину

На Харківщині з 5:40 діють графіки погодинних відключень. Однак з 7:00 у регіоні застосували аварійні відключення, повідомили в НЕК «Укренерго».

«Причина – технологічна аварія в мережах обленерго. Тривають аварійно-відновлювальні роботи. Загалом станом на ранок в регіоні знеструмлено близько 550 тисяч споживачів, частково зупинена робота електротранспорту», – йдеться у повідомленні.

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Автор: Вікторія Яковенко
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  • • Дата публікації матеріалу: 5 Квітня 2024 в 11:27;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "На Харківщині з 5:40 діють графіки погодинних відключень. Однак з 7:00 у регіоні застосували аварійні відключення, повідомили в НЕК «Укренерго».".