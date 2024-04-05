У Харкові з 7:00 – аварійні відключення світла: в Укренерго повідомили причину
На Харківщині з 5:40 діють графіки погодинних відключень. Однак з 7:00 у регіоні застосували аварійні відключення, повідомили в НЕК «Укренерго».
«Причина – технологічна аварія в мережах обленерго. Тривають аварійно-відновлювальні роботи. Загалом станом на ранок в регіоні знеструмлено близько 550 тисяч споживачів, частково зупинена робота електротранспорту», – йдеться у повідомленні.
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- Категорії: Суспільство, Харків; Теги: аварийные, відключення, графики, світло, укренерго, Харків;
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- • Дата публікації матеріалу: 5 Квітня 2024 в 11:27;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "На Харківщині з 5:40 діють графіки погодинних відключень. Однак з 7:00 у регіоні застосували аварійні відключення, повідомили в НЕК «Укренерго».".