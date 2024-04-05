На Харківщині аварійно відключили генеруюче обладнання – Міненерго

На одному з об’єктів теплової генерації на Харківщині відключили обладнання, повідомило Міністерство енергетики України.

“Сьогодні застосовуються обмеження у Харківській області – знеструмлено 550 тисяч абонентів, з них у м. Харків – близько 330 тисяч. На одному з об’єктів теплової генерації з технологічних причин аварійно відключено одну одиницю генеруючого обладнання“, – повідомила пресслужба Міненерго вранці 5 квітня.

Нагадаємо, вранці у Харкові зупинявся рух поїздів у метро. У метрополітені повідомили, що це пов’язано з енергетичною ситуацією. Рух зупинився близько 07:30 ранку. А запрацювала підземка близько 09:00.

У ХОВА повідомили, що ситуація в енергетиці Харківщини погіршилася після атаки “шахедів” 4 квітня.

“Місто Харків зараз має від 200 до 300 мегаватів дефіциту електроенергії. Наразі ми переглядаємо графіки відключень”, – сказав начальник ХОВА Олег Синєгубов.