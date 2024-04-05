На Харківщині аварійно відключили генеруюче обладнання – Міненерго
На одному з об’єктів теплової генерації на Харківщині відключили обладнання, повідомило Міністерство енергетики України.
“Сьогодні застосовуються обмеження у Харківській області – знеструмлено 550 тисяч абонентів, з них у м. Харків – близько 330 тисяч. На одному з об’єктів теплової генерації з технологічних причин аварійно відключено одну одиницю генеруючого обладнання“, – повідомила пресслужба Міненерго вранці 5 квітня.
Нагадаємо, вранці у Харкові зупинявся рух поїздів у метро. У метрополітені повідомили, що це пов’язано з енергетичною ситуацією. Рух зупинився близько 07:30 ранку. А запрацювала підземка близько 09:00.
У ХОВА повідомили, що ситуація в енергетиці Харківщини погіршилася після атаки “шахедів” 4 квітня.
Читайте також: Як працюють тролейбуси у Харкові: інформація мерії
“Місто Харків зараз має від 200 до 300 мегаватів дефіциту електроенергії. Наразі ми переглядаємо графіки відключень”, – сказав начальник ХОВА Олег Синєгубов.
Новини за темою:
- Категорії: Події, Харків; Теги: відключення, електрика, Минэнерго, новини Харкова, энергетика;
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Ви читали новину: «На Харківщині аварійно відключили генеруюче обладнання – Міненерго»; з категорії Події на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
- • Дата публікації матеріалу: 5 Квітня 2024 в 10:30;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "На одному з об’єктів теплової генерації на Харківщині відключили обладнання, повідомило Міністерство енергетики України".