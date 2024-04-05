Live
  • Пт 05.04.2024
  • Харків  +6°С
  • USD 39.02
  • EUR 42.35

На Харківщині аварійно відключили генеруюче обладнання – Міненерго

Події 10:30   05.04.2024
Оксана Горун
На Харківщині аварійно відключили генеруюче обладнання – Міненерго

На одному з об’єктів теплової генерації на Харківщині відключили обладнання, повідомило Міністерство енергетики України.

Сьогодні застосовуються обмеження у Харківській області – знеструмлено 550 тисяч абонентів, з них у м. Харків – близько 330 тисяч. На одному з об’єктів теплової генерації з технологічних причин аварійно відключено одну одиницю генеруючого обладнання“, – повідомила пресслужба Міненерго вранці 5 квітня.

Нагадаємо, вранці у Харкові зупинявся рух поїздів у метро. У метрополітені повідомили, що це пов’язано з енергетичною ситуацією. Рух зупинився близько 07:30 ранку. А запрацювала підземка близько 09:00.

У ХОВА повідомили, що ситуація в енергетиці Харківщини погіршилася після атаки “шахедів” 4 квітня.

Читайте також: Як працюють тролейбуси у Харкові: інформація мерії

“Місто Харків зараз має від 200 до 300 мегаватів дефіциту електроенергії. Наразі ми переглядаємо графіки відключень”, – сказав начальник ХОВА Олег Синєгубов.

Автор: Оксана Горун
Популярно
Міст на Чугуївщині, який зруйнували росіяни, відкриють влітку (фото)
Міст на Чугуївщині, який зруйнували росіяни, відкриють влітку (фото)
05.04.2024, 11:12
Магнолії зацвіли у Центральному парку Харкова (фото)
Магнолії зацвіли у Центральному парку Харкова (фото)
04.04.2024, 17:48
На Харківщині – аварійне відключення світла
На Харківщині – аварійне відключення світла
04.04.2024, 07:05
Синєгубов розповів про плани відновити офлайн-навчання у школах Харківщини
Синєгубов розповів про плани відновити офлайн-навчання у школах Харківщини
05.04.2024, 11:01
Терехов повідомив про ситуацію з електрикою в Харкові
Терехов повідомив про ситуацію з електрикою в Харкові
04.04.2024, 09:40
Що з водопостачанням у Харкові: дані мерії
Що з водопостачанням у Харкові: дані мерії
05.04.2024, 10:40

Новини за темою:

13:34
Харківобленерго повідомило про аварійні відключення в місті
11:02
Новий удар по енергетиці Харківщини: що відомо (оновлено)
10:44
У Харкові та області без світла 350 тисяч споживачів – Міненерго
10:25
Ситуація зі світлом у Харкові: аварійних відключень немає, діють погодинні
21:59
Аварійні відключення світла застосували ввечері на Харківщині: причини

Ви читали новину: «На Харківщині аварійно відключили генеруюче обладнання – Міненерго»; з категорії Події на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
  • • Дата публікації матеріалу: 5 Квітня 2024 в 10:30;

  • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "На одному з об’єктів теплової генерації на Харківщині відключили обладнання, повідомило Міністерство енергетики України".