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На Харьковщине аварийно отключили генерирующее оборудование — Минэнерго

Происшествия 10:30   05.04.2024
Оксана Горун
На Харьковщине аварийно отключили генерирующее оборудование — Минэнерго

На одном из объектов тепловой генерации на Харьковщине отключили оборудование, сообщило Министерство энергетики Украины.

«Сегодня применяются ограничения в Харьковской области – обесточено 550 тысяч абонентов, из них в г. Харьков – около 330 тысяч. На одном из объектов тепловой генерации по технологическим причинам аварийно отключена одна единица генерирующего оборудования», — сообщила пресс-служба Минэнерго утром 5 апреля.

Напомним, утром в Харькове останавливалось движение поездов в метро. В метрополитене сообщили, что это связано с энергетической ситуацией. Движение остановилось около 07:30 утра. А заработала подземка около 09:00.

В ХОВА сообщили, что ситуация в энергетике Харьковщины ухудшилась после атаки «шахедов» 4 апреля.

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«Город Харьков сейчас имеет от 200 до 300 мегаватт дефицита электроэнергии. Мы пересматриваем графики отключений», — сказал начальник ХОВА Олег Синегубов.

Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публикации материала: 5 апреля 2024 в 10:30;

  • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "На одном из объектов тепловой генерации на Харьковщине отключили оборудование, сообщило Министерство энергетики Украины".