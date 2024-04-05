На Харьковщине аварийно отключили генерирующее оборудование — Минэнерго

На одном из объектов тепловой генерации на Харьковщине отключили оборудование, сообщило Министерство энергетики Украины.

«Сегодня применяются ограничения в Харьковской области – обесточено 550 тысяч абонентов, из них в г. Харьков – около 330 тысяч. На одном из объектов тепловой генерации по технологическим причинам аварийно отключена одна единица генерирующего оборудования», — сообщила пресс-служба Минэнерго утром 5 апреля.

Напомним, утром в Харькове останавливалось движение поездов в метро. В метрополитене сообщили, что это связано с энергетической ситуацией. Движение остановилось около 07:30 утра. А заработала подземка около 09:00.

В ХОВА сообщили, что ситуация в энергетике Харьковщины ухудшилась после атаки «шахедов» 4 апреля.

«Город Харьков сейчас имеет от 200 до 300 мегаватт дефицита электроэнергии. Мы пересматриваем графики отключений», — сказал начальник ХОВА Олег Синегубов.