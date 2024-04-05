Как работают троллейбусы в Харькове: информация мэрии
В Харькове 5 апреля троллейбусы вышли на 12 маршрутов.
«Троллейбусы в городе Харькове сегодня, 5 апреля, курсируют по 12 маршрутам. Об этом сообщил и. о. директора Департамента инфраструктуры Александр Мирошниченко. Так, на линии вышли троллейбусы №1, 3, 5, 6, 7, 24, 45, 46, 51, 52, 53 и 60», — проинформировала пресс-служба Харьковского горсовета.
Напомним, утром в Харькове останавливалось движение поездов в метро. В метрополитене сообщили, что это связано с энергетической ситуацией. Движение остановилось около 07:30 утра. А заработала подземка около 09:00.
В ХОВА сообщили, что ситуация в энергетике Харьковщины ухудшилась после атаки «шахедов» 4 апреля.
«Город Харьков сейчас имеет от 200 до 300 мегаватт дефицита электроэнергии. Мы пересматриваем графики отключений», — сказал начальник ХОВА Олег Синегубов.
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: мэрия, новости Харькова, транспорт, троллейбус;
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- • Дата публикации материала: 5 апреля 2024 в 10:10;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Харькове 5 апреля троллейбусы вышли на 12 маршрутов".