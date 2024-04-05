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Як працюють тролейбуси в Харкові: інформація мерії

Суспільство 10:10   05.04.2024
Оксана Горун
Як працюють тролейбуси в Харкові: інформація мерії Фото: Харківська міськрада

В Харкові 5 квітня тролейбуси вийшли на 12 маршрутів.

Тролейбуси у місті Харкові сьогодні, 5 квітня, курсують за 12 маршрутами. Про це повідомив в. о. директора Департаменту інфраструктури Олександр Мирошниченко. Так, на лінії вийшли тролейбуси №1, 3, 5, 6, 7, 24, 45, 46, 51, 52, 53 та 60“, – проінформувала пресслужба Харківської міськради.

Нагадаємо, вранці у Харкові зупинявся рух поїздів у метро. У метрополітені повідомили, що це пов’язано з енергетичною ситуацією. Рух зупинився близько 07:30 ранку. А запрацювала підземка близько 09:00.

У ХОВА повідомили, що ситуація в енергетиці Харківщини погіршилася після атаки “шахедів” 4 квітня.

“Місто Харків зараз має від 200 до 300 мегаватів дефіциту електроенергії. Наразі ми переглядаємо графіки відключень”, – сказав начальник ХОВА Олег Синєгубов.

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Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публікації матеріалу: 5 Квітня 2024 в 10:10;

  • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "В Харкові 5 квітня тролейбуси вийшли на 12 маршрутів".