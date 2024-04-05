Головні новини Харкова 5.04: ракетні удари по Коротичу, зупинилося метро
Основні новини доби – у хроніці МГ “Об’єктив”.
08:07
Вночі харків’яни чули ракетні удари по Коротичу
Вночі в Харкові чули серію вибухів. Вранці начальник ГУ Нацполіції в Харківській області Володимир Тимошко повідомив, що по Коротичу прилетіло за добу не менше шести ракет, у тому числі “Іскандер-М”.
“Коротич. 4-5 квітня ворог завдав щонайменше шість ракетних ударів, у тому числі Іскандер-М. Внаслідок російських обстрілів під час польових робіт загинув працівник сільгосппідприємства, ще двоє цивільних отримали осколкові поранення. Пошкоджена сільгосптехніка”, – поінформував Тимошко.
07:45
У Харкові зупинилося метро
“Тимчасово призупинено рух поїздів лініями метрополітену. Про відновлення руху буде повідомлено додатково”, – поінформували в КП “Харківський метрополітен” о 07:31.
“Тимчасова зупинка руху пов’язана із ситуацією в енергосистемі”, – уточнив прессекретар підприємства Олексій Бітнер.
07:33
Під Куп’янськом не штурмували – Генштаб
“На Куп’янському напрямку протягом минулої доби ворог наступальних (штурмових) дій не вів”, – повідомив у ранковому зведенні Генштаб ЗСУ.
Авіаудару росіяни завдали по селу Огірцеве.
07:12
Вибухи близько опівночі та серія тривог
Ніч у Харкові знову видалася неспокійною. Близько опівночі у місті було чути вибухи. Ворожу атаку підтвердили мер Ігор Терехов та начальник ХОВА Олег Синєгубов. Детальної інформації про “прильоти” станом на 7 ранку 5 квітня немає. Відбій повітряної тривоги, що була оголошена о 23:26, дали лише о 02:14. Але спокій був нетривалим. Вже о 03:15 тривога пролунала знову. Повітряні сили ЗСУ попередили про загрозу застосування ворогом балістичного озброєння.
Після відбою о 04:15 була ще одна тривога – з 05:12 до 05:53 – знову через балістику. Більше вибухів у Харкові не чули.
Читайте також: Сьогодні 5 квітня: яке свято та день в історії
Новини за темою:
- Категорії: Події, Харків; Теги: генштаб, новини Харкова, ночь, тревога;
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Ви читали новину: «Головні новини Харкова 5.04: ракетні удари по Коротичу, зупинилося метро»; з категорії Події на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
- • Дата публікації матеріалу: 5 Квітня 2024 в 08:07;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Основні новини доби – у хроніці МГ “Об’єктив”".