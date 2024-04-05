Головні новини Харкова 5.04: ракетні удари по Коротичу, зупинилося метро

Основні новини доби – у хроніці МГ “Об’єктив”.

08:07

Вночі харків’яни чули ракетні удари по Коротичу

Вночі в Харкові чули серію вибухів. Вранці начальник ГУ Нацполіції в Харківській області Володимир Тимошко повідомив, що по Коротичу прилетіло за добу не менше шести ракет, у тому числі “Іскандер-М”.

“Коротич. 4-5 квітня ворог завдав щонайменше шість ракетних ударів, у тому числі Іскандер-М. Внаслідок російських обстрілів під час польових робіт загинув працівник сільгосппідприємства, ще двоє цивільних отримали осколкові поранення. Пошкоджена сільгосптехніка”, – поінформував Тимошко.

07:45

У Харкові зупинилося метро

“Тимчасово призупинено рух поїздів лініями метрополітену. Про відновлення руху буде повідомлено додатково”, – поінформували в КП “Харківський метрополітен” о 07:31.

“Тимчасова зупинка руху пов’язана із ситуацією в енергосистемі”, – уточнив прессекретар підприємства Олексій Бітнер.

07:33

Під Куп’янськом не штурмували – Генштаб

“На Куп’янському напрямку протягом минулої доби ворог наступальних (штурмових) дій не вів”, – повідомив у ранковому зведенні Генштаб ЗСУ.

Авіаудару росіяни завдали по селу Огірцеве.

07:12

Вибухи близько опівночі та серія тривог

Ніч у Харкові знову видалася неспокійною. Близько опівночі у місті було чути вибухи. Ворожу атаку підтвердили мер Ігор Терехов та начальник ХОВА Олег Синєгубов. Детальної інформації про “прильоти” станом на 7 ранку 5 квітня немає. Відбій повітряної тривоги, що була оголошена о 23:26, дали лише о 02:14. Але спокій був нетривалим. Вже о 03:15 тривога пролунала знову. Повітряні сили ЗСУ попередили про загрозу застосування ворогом балістичного озброєння.

Після відбою о 04:15 була ще одна тривога – з 05:12 до 05:53 – знову через балістику. Більше вибухів у Харкові не чули.