Що з водопостачанням у Харкові: дані мерії

Водопостачанням забезпечені всі райони Харкова, повідомили в Харківській міськраді.

“Водопостачанням сьогодні, 5 квітня, забезпечені всі райони міста Харкова. Як повідомили в КП “Харківводоканал”, через нестачу електроенергії деяким абонентам воду подають зі зниженим тиском“, – поінформувала пресслужба Харківської міськради.

Нагадаємо, вранці у Харкові був перебій в електропостачанні. Жителі частини районів повідомили про відсутність води. Зупинявся рух поїздів у метро. У метрополітені повідомили, що це пов’язано з енергетичною ситуацією. Рух зупинився близько 07:30 ранку. А запрацювала підземка близько 09:00.

У ХОВА повідомили, що ситуація в енергетиці Харківщини погіршилася після атаки “шахедів” 4 квітня.

“Місто Харків зараз має від 200 до 300 мегаватів дефіциту електроенергії. Наразі ми переглядаємо графіки відключень”, – сказав начальник ХОВА Олег Синєгубов.

У Міненерго уточнили: в Харківській області застосували обмеження. Знеструмлено 550 тисяч абонентів, з них у Харкові – близько 330 тисяч. За даними енергетиків, на одному з об’єктів теплової генерації з технологічних причин аварійно відключили одну одиницю генеруючого обладнання