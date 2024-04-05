Що з водопостачанням у Харкові: дані мерії
Водопостачанням забезпечені всі райони Харкова, повідомили в Харківській міськраді.
“Водопостачанням сьогодні, 5 квітня, забезпечені всі райони міста Харкова. Як повідомили в КП “Харківводоканал”, через нестачу електроенергії деяким абонентам воду подають зі зниженим тиском“, – поінформувала пресслужба Харківської міськради.
Нагадаємо, вранці у Харкові був перебій в електропостачанні. Жителі частини районів повідомили про відсутність води. Зупинявся рух поїздів у метро. У метрополітені повідомили, що це пов’язано з енергетичною ситуацією. Рух зупинився близько 07:30 ранку. А запрацювала підземка близько 09:00.
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У ХОВА повідомили, що ситуація в енергетиці Харківщини погіршилася після атаки “шахедів” 4 квітня.
“Місто Харків зараз має від 200 до 300 мегаватів дефіциту електроенергії. Наразі ми переглядаємо графіки відключень”, – сказав начальник ХОВА Олег Синєгубов.
У Міненерго уточнили: в Харківській області застосували обмеження. Знеструмлено 550 тисяч абонентів, з них у Харкові – близько 330 тисяч. За даними енергетиків, на одному з об’єктів теплової генерації з технологічних причин аварійно відключили одну одиницю генеруючого обладнання
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- Категорії: Суспільство, Харків; Теги: вода, водоснабжение, КП «Харьковводоканал», новини Харкова;
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- • Дата публікації матеріалу: 5 Квітня 2024 в 10:40;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Водопостачанням забезпечені всі райони Харкова, повідомили в Харківській міськраді".