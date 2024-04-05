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Что с водоснабжением в Харькове: данные мэрии

Общество 10:40   05.04.2024
Оксана Горун
Что с водоснабжением в Харькове: данные мэрии Фото: КП «Харьковводоканал»

Водоснабжением обеспечены все районы Харькова, сообщили в Харьковском горсовете.

«Водоснабжением сегодня, 5 апреля, обеспечены все районы Харькова. Как сообщили в КП «Харьковводоканал», из-за нехватки электроэнергии некоторым абонентам воду подают с пониженным давлением», — проинформировала пресс-служба Харьковского горсовета.

Напомним, утром в Харькове был перебой в электроснабжении. Жители части районов сообщили об отсутствии воды. Останавливалось движение поездов в метро. В метрополитене сообщили, что это связано с энергетической ситуацией. Движение остановилось около 07:30 утра. А заработала подземка около 09:00.

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В ХОВА сообщили, что ситуация в энергетике Харьковщины ухудшилась после атаки «шахедов» 4 апреля.

«Город Харьков сейчас имеет от 200 до 300 мегаватт дефицита электроэнергии. Мы пересматриваем графики отключений», — сказал начальник ХОВА Олег Синегубов.

В Минэнерго уточнили: в Харьковской области применили ограничения. Обесточено 550 тысяч абонентов, из них в Харькове – около 330 тысяч. По данным энергетиков, на одном из объектов тепловой генерации по технологическим причинам аварийно отключили одну единицу генерирующего оборудования

Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публикации материала: 5 апреля 2024 в 10:40;

  • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Водоснабжением обеспечены все районы Харькова, сообщили в Харьковском горсовете".