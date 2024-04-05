Рятувальники гасили на Харківщині 7 пожеж, спричинених обстрілами, є загиблі

Бійці ДСНС протягом доби гасили вогонь, викликаний росіянами, в Куп’янському, Харківському та Ізюмському районах області.

Дві пожежі виникли у природних екосистемах.

“У Липецькій громаді між с. Липці та с. Веселе окупанти підпалили суху траву на площі 2 га. А в Курилівській громаді за межами с. Колісниківка горіла хвойна підстилка у лісовому масиві на площі 3 га”, – зазначили у пресслужбі ГУ ДСНС України в Харківській області.

Також пожежа виникла в селі Кіндрашівка – там горіли господарські будівлі, приватний будинок та автомобілі.

“Від ворожого удару загинув чоловік, ще двоє постраждали”, – поінформували в ДСНС.

Також приватні будинки горіли в селі Кучерівка та селищі Борова.

“У с. Глибоке Липецької громади снаряд влучив у квартиру, яка зайнялась на площі 20 кв. м. Усі пожежі, спричинені російськими терористами, оперативно ліквідовані силами ДСНС”, – зазначили рятувальники.

Також рятувальники оглядали місце “прильоту” ракети між Коротичем та селом Березівка. Внаслідок цього вибуху одна людина загинула, а двоє отримали поранення.