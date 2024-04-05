Синєгубов повідомив про удар по Харкову: прилетіло біля СТО

Начальник ХОВА Олег Синєгубов повідомив, що близько 22:00 4 квітня у Харкові був “приліт”.

“4 квітня 22:00 ворожий обстріл м. Харків біля цивільної станції техобслуговування. Влучання в землю. Пошкоджені 4 автомобілі та скління вікон 5-поверхової будівлі. Без постраждалих”, – написав Синєгубов вранці 5 квітня.

Він поінформував, що під артобстрілами протягом доби було близько 15 населених пунктів Харківщини.

“12:45 внаслідок ворожого обстрілу (https://t.me/synegubov/8915) земельної ділянки між с. Березівка та с. Коротич загинув 36-річний працівник агропідприємства. Також поранені 55 та 21-річні чоловіки — госпіталізовані. Пошкоджені 3 сільгоспмашини”, — зазначив начальник ХОВА.

Раніше начальник ГУНП у Харківській області Володимир Тимошко повідомив, що по Коротичу за добу завдали не менше ніж шість ракетних ударів – у тому числі й 5 квітня. Саме ці вибухи, ймовірно, чули в Харкові вночі.

Також під обстрілами протягом доби була Борова Ізюмського району (пошкоджені два приватні будинки), Кучерівка, Колесниківка та Кіндрашівка – в Куп’янському районі (пошкоджені будинки та господарські споруди). По селу Глибоке Харківського району прилетіла КАБ – пошкоджені двоповерхова будівля та навчальний заклад. По Чернещині Ізюмського району били з РСЗВ – пошкоджені два приватні будинки. Без постраждалих.