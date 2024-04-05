Синегубов сообщил об ударе по Харькову: прилетело возле СТО

Начальник ХОВА Олег Синегубов сообщил, что около 22:00 4 апреля в Харькове был «прилет».

«4 апреля 22:00 вражеский обстрел г. Харькова возле гражданской станции техобслуживания. Попадание в землю. Повреждены 4 автомобиля и остекление окон 5-этажного здания. Без пострадавших», — написал Синегубов утром 5 апреля.

Он проинформировал, что под артобстрелами в течение суток было около 15 населенных пунктов Харьковщины.

«12:45 в результате вражеского обстрела земельного участка между с. Березовка и с. Коротич погиб 36-летний работник агропредприятия. Также ранены 55 и 21-летние мужчины госпитализированы. Повреждены 3 сельхозмашины», — отметил начальник ХОВА.

Ранее начальник ГУНП в Харьковской области Владимир Тимошко сообщил, что по Коротичу за сутки нанесли не менее шести ракетных ударов — в том числе и 5 апреля. Именно эти взрывы, вероятно, слышали в Харькове ночью.

Также под обстрелами в течение суток была Боровая Изюмского района (повреждены два частных дома), Кучеровка, Колесниковка и Кондрашовка — в Купянском районе (повреждены дома и хозпостройки). По селу Глубокое Харьковского района прилетела КАБ — повреждены двухэтажное здание и учебное заведение. По Чернещине Изюмского района били из РСЗО — повреждены два частных дома. Без пострадавших.

Читайте также: В Харькове остановилось метро