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Синегубов сообщил об ударе по Харькову: прилетело возле СТО

Происшествия 08:32   05.04.2024
Оксана Горун
Синегубов сообщил об ударе по Харькову: прилетело возле СТО Фото: Олег Синегубов

Начальник ХОВА Олег Синегубов сообщил, что около 22:00 4 апреля в Харькове был «прилет». 

«4 апреля 22:00 вражеский обстрел г. Харькова возле гражданской станции техобслуживания. Попадание в землю. Повреждены 4 автомобиля и остекление окон 5-этажного здания. Без пострадавших», — написал Синегубов утром 5 апреля.

Он проинформировал, что под артобстрелами в течение суток было около 15 населенных пунктов Харьковщины.

«12:45 в результате вражеского обстрела земельного участка между с. Березовка и с. Коротич погиб 36-летний работник агропредприятия. Также ранены 55 и 21-летние мужчины госпитализированы. Повреждены 3 сельхозмашины», — отметил начальник ХОВА.

Ранее начальник ГУНП в Харьковской области Владимир Тимошко сообщил, что по Коротичу за сутки нанесли не менее шести ракетных ударов — в том числе и 5 апреля. Именно эти взрывы, вероятно, слышали в Харькове ночью.

Также под обстрелами в течение суток была Боровая Изюмского района (повреждены два частных дома), Кучеровка, Колесниковка и Кондрашовка — в Купянском районе (повреждены дома и хозпостройки). По селу Глубокое Харьковского района прилетела КАБ — повреждены двухэтажное здание и учебное заведение.  По Чернещине Изюмского района били из РСЗО —  повреждены два частных дома. Без пострадавших.

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Автор: Оксана Горун
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Синегубов сообщил об ударе по Харькову: прилетело возле СТО

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  • • Дата публикации материала: 5 апреля 2024 в 08:32;

  • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Начальник ХОВА Олег Синегубов сообщил, что около 22:00 4 апреля в Харькове был «прилет»".