Россияне разгоняют фейки о ситуации с энергоснабжением Харькова — облэнерго
Харьковоблэнерго сообщило, что в социальных сетях, в том числе под постами энергетиков активизировались «боты», которые распространяют фейки.
«Осторожно! Враг разгоняет фейки о ситуации с энергоснабжением Харькова», — заявили в облэнерго.
Боты в соцсетях, по мнению энергетиков, пытаются воспользоваться психологическим состоянием харьковчан.
«В последнее время мы заметили в социальных сетях, в частности на нашей странице facebook, активизацию аккаунтов, имеющих признаки искусственно созданных: так называемых «ботов», — отметила пресс-служба Харьковоблэнерго. — Анонимные авторы распространяют неправдивую или искаженную информацию о ситуации в городе и украинской энергосистеме в частности».
Энергетики призвали не доверять информации, где нет ссылок на источник либо же цитируют неизвестных «экспертов», а также — тем, кто пишет комментарии с закрытых или пустых аккаунтов.
Читайте также: Кудрицкий рассказал о ситуации в энергетике Харькова: есть результаты работ
«Найдите сайты, которым можно доверять. Контролируйте собственные эмоции. Это единственное действенное решение, которое поможет не попасть на крючок бота. Просим вас не доверять фейкам и не распространять их!» — призвали в Харьковоблэнерго.
Новости по теме:
- Категории: Общество, Харьков; Теги: АО "Харьковоблэнерго", боты, електрика, новости Харькова, фейки;
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Вы читали новость: «Россияне разгоняют фейки о ситуации с энергоснабжением Харькова — облэнерго»; из категории Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
- • Дата публикации материала: 10 апреля 2024 в 10:34;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Харьковоблэнерго сообщило, что в социальных сетях, в том числе под постами энергетиков активизировались «боты», которые распространяют фейки".