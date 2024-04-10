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Россияне разгоняют фейки о ситуации с энергоснабжением Харькова — облэнерго

Общество 10:34   10.04.2024
Оксана Горун
Россияне разгоняют фейки о ситуации с энергоснабжением Харькова — облэнерго

Харьковоблэнерго сообщило, что в социальных сетях, в том числе под постами энергетиков активизировались «боты», которые распространяют фейки.

«Осторожно! Враг разгоняет фейки о ситуации с энергоснабжением Харькова», — заявили в облэнерго.

Боты в соцсетях, по мнению энергетиков, пытаются воспользоваться психологическим состоянием харьковчан.

«В последнее время мы заметили в социальных сетях, в частности на нашей странице facebook, активизацию аккаунтов, имеющих признаки искусственно созданных: так называемых «ботов», — отметила пресс-служба Харьковоблэнерго. —  Анонимные авторы распространяют неправдивую или искаженную информацию о ситуации в городе и украинской энергосистеме в частности».

Энергетики призвали не доверять информации, где нет ссылок на источник либо же цитируют неизвестных «экспертов», а также — тем, кто пишет комментарии с закрытых или пустых аккаунтов.

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«Найдите сайты, которым можно доверять. Контролируйте собственные эмоции. Это единственное действенное решение, которое поможет не попасть на крючок бота. Просим вас не доверять фейкам и не распространять их!» — призвали в Харьковоблэнерго.

Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публикации материала: 10 апреля 2024 в 10:34;

  • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Харьковоблэнерго сообщило, что в социальных сетях, в том числе под постами энергетиков активизировались «боты», которые распространяют фейки".