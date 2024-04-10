Россияне разгоняют фейки о ситуации с энергоснабжением Харькова — облэнерго

Харьковоблэнерго сообщило, что в социальных сетях, в том числе под постами энергетиков активизировались «боты», которые распространяют фейки.

«Осторожно! Враг разгоняет фейки о ситуации с энергоснабжением Харькова», — заявили в облэнерго.

Боты в соцсетях, по мнению энергетиков, пытаются воспользоваться психологическим состоянием харьковчан.

«В последнее время мы заметили в социальных сетях, в частности на нашей странице facebook, активизацию аккаунтов, имеющих признаки искусственно созданных: так называемых «ботов», — отметила пресс-служба Харьковоблэнерго. — Анонимные авторы распространяют неправдивую или искаженную информацию о ситуации в городе и украинской энергосистеме в частности».

Энергетики призвали не доверять информации, где нет ссылок на источник либо же цитируют неизвестных «экспертов», а также — тем, кто пишет комментарии с закрытых или пустых аккаунтов.

«Найдите сайты, которым можно доверять. Контролируйте собственные эмоции. Это единственное действенное решение, которое поможет не попасть на крючок бота. Просим вас не доверять фейкам и не распространять их!» — призвали в Харьковоблэнерго.