Росіяни розганяють фейки про ситуацію з енергопостачанням Харкова – обленерго

Харківобленерго повідомило, що в соціальних мережах, у тому числі під постами енергетиків, активізувалися “боти”, які поширюють фейки.

“Обережно! Ворог розганяє фейки про ситуацію з енергопостачанням Харкова”, – заявили в обленерго.

Боти в соцмережах, на думку енергетиків, намагаються скористатися психологічним станом харків’ян.

“Останнім часом ми помітили у соціальних мережах, зокрема на нашій сторінці у фейсбуці, активізацію акаунтів, які мають ознаки штучно створених: так званих “ботів”, – зазначила пресслужба Харківобленерго. – Анонімні дописувачі поширюють неправдиву або викривлену інформацію щодо ситуації в місті та в українській енергосистемі зокрема”.

Енергетики закликали не довіряти інформації, де немає посилань на джерело або ж цитують невідомих “експертів”, а також тим, хто пише коментарі із закритих або порожніх акаунтів.

“Знайдіть сайти, яким можна довіряти. Контролюйте власні емоції. Це єдине достеменно дієве рішення, яке допоможе не потрапити на гачок бота. Просимо вас не довіряти фейкам та не поширювати їх!” – закликали в Харківобленерго.