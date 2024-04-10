Росіяни розганяють фейки про ситуацію з енергопостачанням Харкова – обленерго
Харківобленерго повідомило, що в соціальних мережах, у тому числі під постами енергетиків, активізувалися “боти”, які поширюють фейки.
“Обережно! Ворог розганяє фейки про ситуацію з енергопостачанням Харкова”, – заявили в обленерго.
Боти в соцмережах, на думку енергетиків, намагаються скористатися психологічним станом харків’ян.
“Останнім часом ми помітили у соціальних мережах, зокрема на нашій сторінці у фейсбуці, активізацію акаунтів, які мають ознаки штучно створених: так званих “ботів”, – зазначила пресслужба Харківобленерго. – Анонімні дописувачі поширюють неправдиву або викривлену інформацію щодо ситуації в місті та в українській енергосистемі зокрема”.
Енергетики закликали не довіряти інформації, де немає посилань на джерело або ж цитують невідомих “експертів”, а також тим, хто пише коментарі із закритих або порожніх акаунтів.
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“Знайдіть сайти, яким можна довіряти. Контролюйте власні емоції. Це єдине достеменно дієве рішення, яке допоможе не потрапити на гачок бота. Просимо вас не довіряти фейкам та не поширювати їх!” – закликали в Харківобленерго.
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- Категорії: Суспільство, Харків; Теги: АО "Харьковоблэнерго", боты, електрика, новини Харкова, фейки;
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- • Дата публікації матеріалу: 10 Квітня 2024 в 10:34;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Харківобленерго повідомило, що в соціальних мережах, у тому числі під постами енергетиків, активізувалися “боти”, які поширюють фейки".