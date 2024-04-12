Зеленский показал строительство фортификаций на Харьковщине (видео)
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Президент Украины Владимир Зеленский подчеркнул: областям, нуждающимся в укреплениях, уделяют максимальное внимание.
«Строим защиту. Укрепляем каждое направление. Первый приоритет – фронт. Но максимальное внимание – всем районам и областям, нуждающимся в укреплении. Благодарен каждому и каждому, кто строит, производит и обеспечивает украинскую силу!» — написал Зеленский в telegram.
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- • Дата публикации материала: 12 апреля 2024 в 11:02;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Президент Украины Владимир Зеленский подчеркнул: областям, нуждающимся в укреплениях, уделяют максимальное внимание".