Зеленский показал строительство фортификаций на Харьковщине (видео)

Президент Украины Владимир Зеленский подчеркнул: областям, нуждающимся в укреплениях, уделяют максимальное внимание.

«Строим защиту. Укрепляем каждое направление. Первый приоритет – фронт. Но максимальное внимание – всем районам и областям, нуждающимся в укреплении. Благодарен каждому и каждому, кто строит, производит и обеспечивает украинскую силу!» — написал Зеленский в telegram.