Зеленський показав будівництво фортифікацій на Харківщині (відео)

Президент України Володимир Зеленський наголосив: областям, які потребують зміцнення, приділяють максимальну увагу.

“Будуємо захист. Укріплюємо кожен напрямок. Перший пріоритет – фронт. Але максимальна увага – всім районам та областям, які потребують зміцнення. Вдячний кожному й кожній, хто будує, виробляє та забезпечує українську силу!” – написав Зеленський у телеграмі.