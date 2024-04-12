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Зеленський показав будівництво фортифікацій на Харківщині (відео)

Політика 11:02   12.04.2024
Оксана Горун
Зеленський показав будівництво фортифікацій на Харківщині (відео)

Президент України Володимир Зеленський наголосив: областям, які потребують зміцнення, приділяють максимальну увагу.

“Будуємо захист. Укріплюємо кожен напрямок. Перший пріоритет – фронт. Але максимальна увага – всім районам та областям, які потребують зміцнення. Вдячний кожному й кожній, хто будує, виробляє та забезпечує українську силу!” – написав Зеленський у телеграмі.

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Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публікації матеріалу: 12 Квітня 2024 в 11:02;

  • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Президент України Володимир Зеленський наголосив: областям, які потребують зміцнення, приділяють максимальну увагу".