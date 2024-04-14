Что может спасти Харьков зимой — директор Центра исследований энергетики

Директор Центра исследований энергетики Александр Харченко в эфире нацмарафона рассказал, чем можно за короткий срок, оставшийся до следующего отопительного сезона, заменить разрушенные ключевые ТЭЦ, питавшие Харьков.

«Чтобы полностью заместить эти мощности, потребуется время. Безусловно, речь идет о газотурбинах и газопоршневых установках, которые меньшего размера, они более мобильны с точки зрения установки. Им не нужно 5 лет. Газопоршневые установки можно и за полгода установить, а газотурбиные за год-полтора. Это гораздо быстрее, это правильные технологии, ими нужно заниматься. Газопоршневые двигатели могут выдавать каждый 2-5-7 мегаватт. И при этом он размером маленький, его можно спрятать в паркинге под многоквартирным домом, в каком-то заброшенном цехе, в каком-то заброшенном подземном переходе. Они могут быть установлены фактически скрыто. Они могут быть защищены от попаданий, потому что они небольшого размера, и эти укрытия не нужно делать, как пирамиды Хеопса, гигантского размера. Это решение для Харькова. Это в значительной степени решение для Одессы. Такие газопоршневые установки в этих городах могут значительно улучшить ситуацию, если их будет достаточное количество», — считает Харченко.

Оценивая ситуацию в энергосистеме Украины в целом, он отметил, что ситуация сложная, «но это не апокалипсис». Система управляема — а это самое главное. Также работают соединения с европейскими странами. Ближайший период пиковых нагрузок будет летом — в июле-августе.

«Прогнозы и расчеты, которые делает наш центр сейчас, показывают, что, скорее всего, ограничения потребителей будут необходимы. Уже сейчас фактически жестко ограничен Харьков. Из-за того, что сети под постоянными атаками, а Харьков – это большое потребление. Уже сейчас ограничена Одесса. И фактически эти регионы сейчас принимают на себя всю ту боль, все те неприятности от ограничений, которые иначе пришлось бы распределить по всей стране», — отметил директор Центра исследований энергетики.

Он пока не взялся прогнозировать, будут ли в других регионах Украины вводить графики отключений во время пика нагрузки.

«Я бы не советовал людям морозить клубнику или овощи в этом году, если у холодильника нет аккумулятора или генератора. Не советовал бы, потому что гарантий, что они «выживут», нет никаких. Но с другой стороны, никакого апокалипсиса, никакой ситуации, когда вы двое суток будете без электричества – этого точно не будет», — заявил Харченко.