Що може врятувати Харків узимку – директор Центру досліджень енергетики
Директор Центру досліджень енергетики Олександр Харченко в етері нацмарафону розповів, чим можна за короткий термін, що залишився до наступного опалювального сезону, замінити зруйновані ключові ТЕЦ, які живили Харків.
“Щоб замістити повністю ці потужності, знадобиться час. Безумовно, мова йде про газотурбінні та газопоршневі установки, які меншого розміру, вони більш мобільні з точки зору встановлення. Їм не потрібно 5 років. Газопоршневі установки можна і за пів року встановити, а газотурбіні за рік-півтора. Це набагато швидше, це правильні технології, ними потрібно займатися. Газопоршневі двигуни можуть видавати кожен 2-5-7 мегават. І при цьому він розміром маленький. Його можна сховати в паркінгу під багатоквартирним будинком, в якомусь закинутому цеху, в якомусь закинутому підземному переході. Вони можуть бути встановлені фактично приховано. Вони можуть бути захищені від влучань, тому що вони невеликого розміру, й ці сховища не треба робити, як піраміди Хеопса, якогось гігантського розміру. Оце рішення для Харкова. Оце значною мірою рішення для Одеси. І такі установки газопоршневі в цих містах можуть значно покращити ситуацію, якщо їх буде достатня кількість”, – вважає Харченко.
Оцінюючи ситуацію в енергосистемі України загалом, він зазначив, що ситуація складна, “але це не апокаліпсис”. Система керована – а це найголовніше. Також працюють з’єднання із європейськими країнами. Найближчий період пікових навантажень буде влітку – у липні-серпні.
“Передбачення та розрахунки, які робить наш центр зараз, показують, що скоріш за все обмеження споживачів будуть необхідні. Уже зараз фактично жорстко обмежений Харків. Через те, що мережі під постійними атаками, а Харків – це велике споживання. Уже зараз обмежена Одеса. І фактично ці регіони зараз беруть на себе весь той біль, всі ті неприємності від обмежень, які б інакше довелося розподілити по всій країні та зробити їх набагато м’якшими”, — зазначив директор Центру досліджень енергетики.
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Він поки не взявся прогнозувати, чи вводитимуть в інших регіонах України графіки відключень під час піка навантаження.
“Я б не радив людям морозити полуницю чи овочі цього року, якщо в холодильника немає акумулятора чи генератора. Не радив би, бо гарантій, що вони “виживуть”, немає жодних. Але з іншого боку, жодного апокаліпсиса, жодної ситуації, коли ви дві доби без електрики – цього точно не буде“, – заявив Харченко.
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- • Дата публікації матеріалу: 14 Квітня 2024 в 18:54;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Директор Центру досліджень енергетики Олександр Харченко в етері нацмарафону розповів, чим можна за короткий термін, що залишився до наступного опалювального сезону, замінити зруйновані ключові ТЕЦ, які живили Харків".