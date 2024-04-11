Потрібні ППО, кошти і не тільки – Терехов про план щодо опалення Харкова
Фото: Харківська міськрада
У Харкові вже розробили план, як місто проходитиме наступний опалювальний сезон.
«Для того, щоб стало пройти опалювальний сезон наступного року нам потрібна сучасна ППО. У нас є певний план дій, я зараз не буду його розкривати, але ми працюємо з профільними міністерствами, працюємо з нашими міжнародними партнерами, з банками, бо це все величезні кошти. Нам потрібно змінити дуже багато. Чіткий план є. Потрібні кошти, потрібне обладнання, бо строки виготовлення цього обладнання дуже довгі, але будемо скорочувати, будемо домовлятися, щоб це обладнання було своєчасно виготовлене, і змонтоване. Якщо все піде по плану, ми встигнемо», – розповів журналістам мер Харкова Ігор Терехов.
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- • Дата публікації матеріалу: 11 Квітня 2024 в 15:56;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "У Харкові вже розробили план, як місто проходитиме наступний опалювальний сезон.".