Нужны ПВО, деньги и не только – Терехов про план по отоплению Харькова

В Харькове уже разработали план, как город будет проходить следующий отопительный сезон.

«Для того чтобы пройти отопительный сезон в следующем году нам нужна современная ПВО. У нас есть определенный план действий, я сейчас не буду его раскрывать, но мы работаем с профильными министерствами, работаем с нашими международными партнерами, с банками, потому что это огромные средства. Нам нужно изменить очень многое. Четкий план есть. Нужны средства, нужное оборудование, потому что сроки изготовления этого оборудования очень длинные, но будем сокращать, будем договариваться, чтобы это оборудование было своевременно изготовлено и смонтировано. Если все пойдет по плану, мы успеем», – рассказал журналистам мэр Харькова Игорь Терехов.