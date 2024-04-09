Как Харьков будут готовить к отопительному сезону, рассказал Терехов

Мэр Харькова Игорь Терехов сообщил, что сейчас разрабатывают план, включающий установку модульных котельных.

«Сейчас мы разрабатываем план действий, которому будем следовать в период подготовки к отопительному сезону. Это установка модульных котельных, автономных котельных, которые будут обслуживать микрорайоны. Для нас очень важно дифференцировать сеть теплоснабжения, но совсем отказаться от централизованной системы пока невозможно. Поэтому мы работаем над определенными вещами, которые будут обеспечивать относительную безопасность работы этого оборудования», — цитирует Терехова пресс-служба Харьковского горсовета.

Таким образом, приоритетом в подготовке Харькова к следующему отопительному сезону станет уход от централизованного отопления. По словам мэра, готовиться к следующей зиме коммунальщики начали сразу, как только завершили досрочно предыдущий отопительный период.