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Как Харьков будут готовить к отопительному сезону, рассказал Терехов

Общество 09:15   09.04.2024
Оксана Горун
Как Харьков будут готовить к отопительному сезону, рассказал Терехов Фото: КП «ХТС»

Мэр Харькова Игорь Терехов сообщил, что сейчас разрабатывают план, включающий установку модульных котельных.

«Сейчас мы разрабатываем план действий, которому будем следовать в период подготовки к отопительному сезону. Это установка модульных котельных, автономных котельных, которые будут обслуживать микрорайоны. Для нас очень важно дифференцировать сеть теплоснабжения, но совсем отказаться от централизованной системы пока невозможно. Поэтому мы работаем над определенными вещами, которые будут обеспечивать относительную безопасность работы этого оборудования», — цитирует Терехова пресс-служба Харьковского горсовета.

Таким образом, приоритетом в подготовке Харькова к следующему отопительному сезону станет уход от централизованного отопления. По словам мэра, готовиться к следующей зиме коммунальщики начали сразу, как только завершили досрочно предыдущий отопительный период.

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Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публикации материала: 9 апреля 2024 в 09:15;

  • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Мэр Харькова Игорь Терехов сообщил, что сейчас разрабатывают план, включающий установку модульных котельных".