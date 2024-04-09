Як Харків готуватимуть до опалювального сезону, розповів Терехов

Мер Харкова Ігор Терехов повідомив, що зараз розробляють план, що включає встановлення модульних котелень.

“Зараз ми розробляємо план дій, якому слідуватимемо в період підготовки до опалювального сезону. Це встановлення модульних котелень, автономних котелень, які обслуговуватимуть мікрорайони. Для нас дуже важливо диференціювати мережу теплопостачання, але зовсім відмовитися від централізованої системи поки що неможливо. Тому ми працюємо над певними речами, які забезпечуватимуть відносну безпеку роботи цього обладнання”, – цитує Терехова пресслужба Харківської міськради.

Таким чином, пріоритетом у підготовці Харкова до наступного опалювального сезону стане відхід від централізованого опалення. За словами мера, готуватися до наступної зими комунальники розпочали одразу, як тільки завершили достроково попередній опалювальний період.