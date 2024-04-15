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«Ситуация срочная»: харьковчан просят сдать кровь

Общество 20:33   15.04.2024
Елена Нагорная
«Ситуация срочная»: харьковчан просят сдать кровь

В Харьковской области сейчас есть дефицит всех групп крови отрицательного резус-фактора.

«Ситуация срочная. Просим всех сдать кровь и сделать репост!» — пишет Харьковский областной центр службы крови в Facebook.

Центр крови в Харькове находится на улице Клочковской, 366. Он работает с понедельника по пятницу с 8:00 до 15:00, в субботу — с 8:00 до 13:00. Еще один центр в ТРЦ Никольский (-1 этаж) открыт во вторник, четверг и субботу с 9:00 до 14:00.

Предварительно записываться не нужно, однако при себе должен быть паспорт или электронный документ в «Дії».

Подробности по телефону +38 095 570 47 66.

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Автор: Елена Нагорная
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  • • Дата публикации материала: 15 апреля 2024 в 20:33;

  • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Харьковской области сейчас есть дефицит всех групп крови отрицательного резус-фактора".