«Ситуация срочная»: харьковчан просят сдать кровь

В Харьковской области сейчас есть дефицит всех групп крови отрицательного резус-фактора.

«Ситуация срочная. Просим всех сдать кровь и сделать репост!» — пишет Харьковский областной центр службы крови в Facebook.

Центр крови в Харькове находится на улице Клочковской, 366. Он работает с понедельника по пятницу с 8:00 до 15:00, в субботу — с 8:00 до 13:00. Еще один центр в ТРЦ Никольский (-1 этаж) открыт во вторник, четверг и субботу с 9:00 до 14:00.

Предварительно записываться не нужно, однако при себе должен быть паспорт или электронный документ в «Дії».

Подробности по телефону +38 095 570 47 66.

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