“Ситуація термінова”: харків’ян просять здати кров

На Харківщині наразі є дефіцит усіх груп крові негативного резус-фактора.

“Ситуація термінова. Просимо всіх здати кров і зробити репост!” – пише Харківський обласний центр служби крові у фейсбуці.

Центр крові у Харкові знаходиться на вулиці Клочківській, 366. Він працює з понеділка по п’ятницю з 8:00 до 15:00, у суботу – з 8:00 до 13:00. Ще один центр у ТРЦ Нікольський (-1 поверх) відкритий у вівторок, четвер та суботу з 9:00 до 14:00.

Попередньо записуватися не треба, проте при собі має бути паспорт чи електронний документ у “Дії”.

Подробиці за телефоном +38 095 570 47 66.