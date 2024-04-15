“Ситуація термінова”: харків’ян просять здати кров
На Харківщині наразі є дефіцит усіх груп крові негативного резус-фактора.
“Ситуація термінова. Просимо всіх здати кров і зробити репост!” – пише Харківський обласний центр служби крові у фейсбуці.
Центр крові у Харкові знаходиться на вулиці Клочківській, 366. Він працює з понеділка по п’ятницю з 8:00 до 15:00, у суботу – з 8:00 до 13:00. Ще один центр у ТРЦ Нікольський (-1 поверх) відкритий у вівторок, четвер та суботу з 9:00 до 14:00.
Попередньо записуватися не треба, проте при собі має бути паспорт чи електронний документ у “Дії”.
Подробиці за телефоном +38 095 570 47 66.
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- Категорії: Суспільство, Харків; Теги: доноры, кровь, Харків, центр крови;
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- • Дата публікації матеріалу: 15 Квітня 2024 в 20:33;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "На Харківщині наразі є дефіцит усіх груп крові негативного резус-фактора".