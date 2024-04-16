РФ будет разбивать Харьков квартал за кварталом КАБами и С-300 – офицер ВСУ

Будет ли повторное наступление на Харьков и какова будет тактика россиян, в программе «Кто из Мирошниченко?» рассказал Дмитрий Савченко, офицер 1 ОШБ им. Героя Украины Д. Коцюбайло «Да Винчи» 67 ОМБр.

Россия по состоянию на сегодня пока не готова оккупировать Харьков, не готова вести наступление, считает Савченко. Он приводит цифровые показатели времен Второй мировой войны: битва за второй город Украины была в два этапа, и во время Харьковской операции погибли около 400 тысяч военнослужащих советской армии.

«Приблизительно столько же нужно россиянам, чтобы Харьковом завладеть сегодня, потому что они не отказались от практики мясных штурмов и в ХХ веке воюют не техникой, а людьми. И я не думаю, что сейчас они готовы к тому повороту событий, однако их цель состоит в том, чтобы Харьков превратить в город, непригодный для жизни. Это просто будет зона тотального террора, которая должна жить в перманентном страхове, в перманентных руинах, перебоях электроснабжения и нормализованная жизнь должна быть, по их мнению, не совместима с названием Харькова. Вот такую цель они себе преследуют и у них это в принципе получается, потому что Харьков уже можно разбирать квартал за кварталом с помощью различных огневых средств, начиная от КАБов и применения авиации, позволяющей дотягиваться на расстоянии 90 километров, заканчивая ракетными комплексами С-300 , которых у них тоже очень много осталось», – объяснил военный.

Поэтому Савченко не видит готовности россиян к проведению сухопутной наземной операции сейчас. Но разбивать квартал за кварталом россияне станут и параллельно будут готовиться к сухопутной наземной операции.

«Россияне не устали от войны, в отличие от украинского общества. Это у нас по улице ходят уставшие от войны люди, в Киеве и во Львове устают очень от войны, в Мукачево, в Калуше. И в отличие от уставших ужгородцев и киевлян, россияне не считают себя уставшими от войны. Они наоборот на хорошей оптимистической ноте готовы мобилизовать все усилия своего общества, чтобы усилить давление боевых действий и дожать вопрос Украины», — подытожил офицер.