РФ розбиватиме Харків квартал за кварталом КАБами і С-300 – офіцер ВСУ

Чи буде повторний наступ на Харків і якою буде тактика росіян, у програмі “Хто з Мірошниченка?” розповів Дмитро Савченко, офіцер 1 ОШБ ім. Героя України Д. Коцюбайла “Да Вінчі” 67 ОМБр.

Росія на сьогодні поки не готова окупувати Харків, не готова вести наступ, вважає Савченко. Він наводить цифрові показники часів Другої світової війни: битва за друге місто України була у два етапи, і під час Харківської операції загинули близько 400 тисяч військовослужбовців радянської армії.

«Приблизно стільки ж потрібно росіянам, щоб Харковом заволодіти сьогодні, тому що вони не відмовилися від практики м’ясних штурмів і в ХХ столітті воюють не технікою, а людьми. Однак їхня мета полягає в тому, щоб Харків перетворити на місто, непридатне для життя. Це просто буде зона тотального терору, яка повинна жити в перманентному страхові, в перманентних руїнах, перебоях електропостачання і нормалізоване життя має бути, на їхню думку, не сумісне з назвою міста Харків. Ось таку мету вони собі переслідують, і в них це в принципі виходить, тому що Харків вже можна розбирати квартал за кварталом за допомогою різних вогневих засобів, починаючи від КАБів і застосування авіації, яка дозволяє дотягуватися на відстані 90 кілометрів, закінчуючи ракетними комплексами С-300, яких у них теж дуже багато залишилося», – пояснив військовий.

Тож Савченко не бачить готовності росіян до проведення сухопутної наземної операції зараз. Але розбивати квартал за кварталом росіяни стануть і паралельно готуватимуться до сухопутної наземної операції.

«Росіяни не втомились від війни, на відміну від українського суспільства. Це у нас по вулиці ходять дуже втомлені від війни люди в Києві, у Львові в Мукачеві, у Калуші. Але на відміну від втомлених ужгородців і киян, росіяни не вважають себе втомленими від війни. Вони навпаки на хорошій оптимістичній ноті готові змобілізувати всі зусилля свого суспільства для того, щоб посилити натиск бойових дій і дотиснути питання України», – підбив підсумки офіцер.