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В части домов двух районов Харькова завтра отключат воду — водоканал

Общество 11:15   16.04.2024
Оксана Горун
В части домов двух районов Харькова завтра отключат воду — водоканал Фото: КП «Харьковводоканал»

КП «Харьковводоканал» предупредило о плановых работах, которые проведут на оборудовании насосной станции. Из-за них без воды временно будут жители части Немышлянского и Слободского районов.

Отключения планируют провести с 09:00 до 18:00 17 апреля.

В Немышлянском районе без воды в этом время будут дома на территории, ограниченной: пр. Льва Ландау, р. Немышля, пр. Тракторостроителей, железнодорожным полотном, пр. Героев Харькова, ул. Харьковских дивизий, ул. Танкопия.

В Слободском районе — дома на территории, ограниченной: пр. Льва Ландау, ул. Танкопия, пр. Петра Григоренко, пр. Байрона, ул. Школьной, ул. Федоренко.

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Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публикации материала: 16 апреля 2024 в 11:15;

  • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "КП «Харьковводоканал» предупредило о плановых работах, которые проведут на оборудовании насосной станции. Из-за них без воды временно будут жители части Немышлянского и Слободского районов".