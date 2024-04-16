В части домов двух районов Харькова завтра отключат воду — водоканал

КП «Харьковводоканал» предупредило о плановых работах, которые проведут на оборудовании насосной станции. Из-за них без воды временно будут жители части Немышлянского и Слободского районов.

Отключения планируют провести с 09:00 до 18:00 17 апреля.

В Немышлянском районе без воды в этом время будут дома на территории, ограниченной: пр. Льва Ландау, р. Немышля, пр. Тракторостроителей, железнодорожным полотном, пр. Героев Харькова, ул. Харьковских дивизий, ул. Танкопия.

В Слободском районе — дома на территории, ограниченной: пр. Льва Ландау, ул. Танкопия, пр. Петра Григоренко, пр. Байрона, ул. Школьной, ул. Федоренко.

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