В части домов двух районов Харькова завтра отключат воду — водоканал
Фото: КП «Харьковводоканал»
КП «Харьковводоканал» предупредило о плановых работах, которые проведут на оборудовании насосной станции. Из-за них без воды временно будут жители части Немышлянского и Слободского районов.
Отключения планируют провести с 09:00 до 18:00 17 апреля.
В Немышлянском районе без воды в этом время будут дома на территории, ограниченной: пр. Льва Ландау, р. Немышля, пр. Тракторостроителей, железнодорожным полотном, пр. Героев Харькова, ул. Харьковских дивизий, ул. Танкопия.
В Слободском районе — дома на территории, ограниченной: пр. Льва Ландау, ул. Танкопия, пр. Петра Григоренко, пр. Байрона, ул. Школьной, ул. Федоренко.
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- • Дата публикации материала: 16 апреля 2024 в 11:15;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "КП «Харьковводоканал» предупредило о плановых работах, которые проведут на оборудовании насосной станции. Из-за них без воды временно будут жители части Немышлянского и Слободского районов".