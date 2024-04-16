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У частині будинків двох районів Харкова завтра відключать воду – водоканал

Суспільство 11:15   16.04.2024
Оксана Горун
У частині будинків двох районів Харкова завтра відключать воду – водоканал Фото: КП “Харківводоканал”

КП “Харківводоканал” попередило про планові роботи, які проведуть на устаткуванні насосної станції. Через них без води тимчасово будуть мешканці частини Немишлянського та Слобідського районів.

Відключення планують провести з 09:00 до 18:00 17 квітня.

У Немишлянському районі без води в цей час будуть будинки на території, що обмежена: пр. Льва Ландау, р. Немишля, пр. Тракторобудівників, залізничним полотном, пр. Героїв Харкова, вул. Харківських Дивізій, вул. Танкопія.

У Слобідському районі – будинки на території, що обмежена: пр. Льва Ландау, вул. Танкопія, пр. Петра Григоренка, пр. Байрона, вул. Шкільною, вул. Федоренка.

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Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публікації матеріалу: 16 Квітня 2024 в 11:15;

  • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "КП “Харківводоканал” попередило про планові роботи, які проведуть на устаткуванні насосної станції. Через них без води тимчасово будуть мешканці частини Немишлянського та Слобідського районів".