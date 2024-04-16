У частині будинків двох районів Харкова завтра відключать воду – водоканал

КП “Харківводоканал” попередило про планові роботи, які проведуть на устаткуванні насосної станції. Через них без води тимчасово будуть мешканці частини Немишлянського та Слобідського районів.

Відключення планують провести з 09:00 до 18:00 17 квітня.

У Немишлянському районі без води в цей час будуть будинки на території, що обмежена: пр. Льва Ландау, р. Немишля, пр. Тракторобудівників, залізничним полотном, пр. Героїв Харкова, вул. Харківських Дивізій, вул. Танкопія.

У Слобідському районі – будинки на території, що обмежена: пр. Льва Ландау, вул. Танкопія, пр. Петра Григоренка, пр. Байрона, вул. Шкільною, вул. Федоренка.