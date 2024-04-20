В Харькове был слышен взрыв: Синегубов подтверждает вражеские удары

Около 23:00 в Харькове раздался взрыв.

То, что оккупанты наносят удары по Харьковщине, подтвердил глава ХОВА Олег Синегубов.

Находиться в укрытии жителей Харькова призвал начальник Харьковского военного гарнизона Сергей Мельник.

Также об угрозе ударов по Дергачам и окрестным населенным пунктам предупредил глава громады Вячеслав Задоренко.