В Харькове был слышен взрыв: Синегубов подтверждает вражеские удары
Фото: Вадим Беликов
Около 23:00 в Харькове раздался взрыв.
То, что оккупанты наносят удары по Харьковщине, подтвердил глава ХОВА Олег Синегубов.
Находиться в укрытии жителей Харькова призвал начальник Харьковского военного гарнизона Сергей Мельник.
Также об угрозе ударов по Дергачам и окрестным населенным пунктам предупредил глава громады Вячеслав Задоренко.
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- • Дата публикации материала: 20 апреля 2024 в 23:04;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Около 23:00 в Харькове раздался взрыв.".