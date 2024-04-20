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В Харькове был слышен взрыв: Синегубов подтверждает вражеские удары

Происшествия 23:04   20.04.2024
Виктория Яковенко
В Харькове был слышен взрыв: Синегубов подтверждает вражеские удары Фото: Вадим Беликов

Около 23:00 в Харькове раздался взрыв.

То, что оккупанты наносят удары по Харьковщине, подтвердил глава ХОВА Олег Синегубов.

Находиться в укрытии жителей Харькова призвал начальник Харьковского военного гарнизона Сергей Мельник.

Также об угрозе ударов по Дергачам и окрестным населенным пунктам предупредил глава громады Вячеслав Задоренко.

Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 20 апреля 2024 в 23:04;

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