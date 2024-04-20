У Харкові було чутно вибух: Синєгубов підтверджує ворожі удари

Близько 23:00 у Харкові пролунав вибух.

Те, що окупанти завдають ударів по Харківщині підтвердив голова ХОВА Олег Синєгубов.

Перебувати в укритті жителів Харкова закликав начальник Харківського військового гарнізону Сергій Мельник.

Також про загрозу ударів по Дергачах та навколишніх населених пунктах попереджає очільник громади Вячеслав Задоренко.