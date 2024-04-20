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У Харкові було чутно вибух: Синєгубов підтверджує ворожі удари

Події 23:04   20.04.2024
Вікторія Яковенко
У Харкові було чутно вибух: Синєгубов підтверджує ворожі удари

Близько 23:00 у Харкові пролунав вибух.

Те, що окупанти завдають ударів по Харківщині підтвердив голова ХОВА Олег Синєгубов.

Перебувати в укритті жителів Харкова закликав начальник Харківського військового гарнізону Сергій Мельник.

Також про загрозу ударів по Дергачах та навколишніх населених пунктах попереджає очільник громади Вячеслав Задоренко.

Автор: Вікторія Яковенко
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  • • Дата публікації матеріалу: 20 Квітня 2024 в 23:04;

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