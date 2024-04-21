Европейские дипломаты в Харькове заявили, что не допустят тут «серой зоны»

Международные партнеры Украины не допустят создания на территории Харьковской области «серой зоны», непригодной для проживания.

Об этом посол Эстонии в Украине Аннели Кольк сказала журналистам 20 апреля в ходе визита в Харьков в составе международной делегации.

«Наша основная цель — это полная победа Украины. И я имею в виду всю территорию Украины. Мы не позволим создания каких-то «серых зон» в Европе. А Украина — это Европа. Она находится на пути в Европейский Союз, на пути в НАТО. Поэтому все, кто выступает за демократические ценности и здравый смысл, не позволят сделать никаких «серых зон» в Украине», — подчеркнула Кольк.

Эту позицию поддержали посол Дании, а также заместители дипмиссий Франции и Швеции.