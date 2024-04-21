Европейские дипломаты в Харькове заявили, что не допустят тут «серой зоны»
Фото: kyiv.mfa.ee
Международные партнеры Украины не допустят создания на территории Харьковской области «серой зоны», непригодной для проживания.
Об этом посол Эстонии в Украине Аннели Кольк сказала журналистам 20 апреля в ходе визита в Харьков в составе международной делегации.
«Наша основная цель — это полная победа Украины. И я имею в виду всю территорию Украины. Мы не позволим создания каких-то «серых зон» в Европе. А Украина — это Европа. Она находится на пути в Европейский Союз, на пути в НАТО. Поэтому все, кто выступает за демократические ценности и здравый смысл, не позволят сделать никаких «серых зон» в Украине», — подчеркнула Кольк.
Эту позицию поддержали посол Дании, а также заместители дипмиссий Франции и Швеции.
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- • Дата публикации материала: 21 апреля 2024 в 10:47;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Международные партнеры Украины не допустят создания на территории Харьковской области «серой зоны», непригодной для проживания".