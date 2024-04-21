Європейські дипломати в Харкові заявили, що не допустять тут “сірої зони”
Міжнародні партнери України не допустять створення на території Харківської області “сірої зони”, непридатної для проживання.
Про це пані посол Естонії в Україні Аннелі Кольк сказала журналістам 20 квітня під час візиту до Харкова у складі міжнародної делегації.
“Наша основна мета – це повна перемога України. І я маю на увазі всю територію України. Ми не дозволимо створення якихось «сірих зон» у Європі. А Україна – це Європа. Вона знаходиться на шляху до Європейського Союзу, на шляху до НАТО. Тому всі, хто виступає за демократичні цінності та здоровий глузд, не дозволять зробити жодних «сірих зон» в Україні”, – підкреслила Кольк.
Цю позицію підтримали посол Данії, а також заступники дипмісій Франції та Швеції.
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- Категорії: Політика, Світ, Суспільство, Харків; Теги: кольк, посол, серая зона, Харків, эстония;
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- • Дата публікації матеріалу: 21 Квітня 2024 в 10:47;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Міжнародні партнери України не допустять створення на території Харківської області “сірої зони”, непридатної для проживання".