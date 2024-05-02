Масштабный лесной пожар тушили на Харьковщине: горел сосновый лес (фото)

Вечером 1 мая россияне обстреляли лесной массив в районе села Новоосиново Купянского района на Харьковщине.

«Там загорелась сухая хвойная подстилка. На момент прибытия пожарных низовой лесной пожар распространился на площадь около 8 га. С огнем боролись три оперативных отделения ГСЧС», — сообщила пресс-служба ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.

Пламя удалось обуздать за два часа. На верхушки леса огонь не перекинулся.

«Жертв и пострадавших нет», — отметили спасатели.

По их данным, за сутки в области случилось 20 пожаров, из них шесть — из-за вражеских обстрелов.