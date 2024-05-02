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Масштабный лесной пожар тушили на Харьковщине: горел сосновый лес (фото)

Происшествия 08:55   02.05.2024
Оксана Горун
Масштабный лесной пожар тушили на Харьковщине: горел сосновый лес (фото)

Вечером 1 мая россияне обстреляли лесной массив в районе села Новоосиново Купянского района на Харьковщине.

«Там загорелась сухая хвойная подстилка. На момент прибытия пожарных низовой лесной пожар распространился на площадь около 8 га. С огнем боролись три оперативных отделения ГСЧС», — сообщила пресс-служба ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.

Пламя удалось обуздать за два часа. На верхушки леса огонь не перекинулся.

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«Жертв и пострадавших нет», — отметили спасатели.

По их данным, за сутки в области случилось 20 пожаров, из них шесть — из-за вражеских обстрелов.

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Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публикации материала: 2 мая 2024 в 08:55;

  • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Вечером 1 мая россияне обстреляли лесной массив в районе села Новоосиново Купянского района на Харьковщине".