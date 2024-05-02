Масштабный лесной пожар тушили на Харьковщине: горел сосновый лес (фото)
Вечером 1 мая россияне обстреляли лесной массив в районе села Новоосиново Купянского района на Харьковщине.
«Там загорелась сухая хвойная подстилка. На момент прибытия пожарных низовой лесной пожар распространился на площадь около 8 га. С огнем боролись три оперативных отделения ГСЧС», — сообщила пресс-служба ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.
Пламя удалось обуздать за два часа. На верхушки леса огонь не перекинулся.
«Жертв и пострадавших нет», — отметили спасатели.
По их данным, за сутки в области случилось 20 пожаров, из них шесть — из-за вражеских обстрелов.
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- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: ГСЧС, Купянский район, ліс, лес, новости Харькова, пожары;
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- • Дата публикации материала: 2 мая 2024 в 08:55;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Вечером 1 мая россияне обстреляли лесной массив в районе села Новоосиново Купянского района на Харьковщине".