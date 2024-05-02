Масштабну лісову пожежу гасили на Харківщині: горів сосновий ліс (фото)
Увечері 1 травня росіяни обстріляли лісовий масив у районі села Новоосинове Куп’янського району на Харківщині.
“Там зайнялась суха хвойна підстилка. На час прибуття вогнеборців низова лісова пожежа розповсюдилась на площу близько 8 га. З вогнем боролись 3 оперативних відділення ДСНС”, – повідомила пресслужба ГУ ДСНС України в Харківській області.
Полум’я вдалося приборкати за дві години. На верхівки лісу вогонь не перекинувся.
“Жертв та постраждалих немає”, – зазначили рятувальники.
За їхніми даними, за добу в області сталося 20 пожеж, із них шість – через ворожі обстріли.
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- Категорії: Події, Харків; Теги: ГСЧС, Купянский район, ліс, новини Харкова, пожежа;
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- • Дата публікації матеріалу: 2 Травня 2024 в 08:55;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Увечері 1 травня росіяни обстріляли лісовий масив у районі села Новоосинове Куп’янського району на Харківщині".