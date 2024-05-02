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Масштабну лісову пожежу гасили на Харківщині: горів сосновий ліс (фото)

Події 08:55   02.05.2024
Оксана Горун
Масштабну лісову пожежу гасили на Харківщині: горів сосновий ліс (фото)

Увечері 1 травня росіяни обстріляли лісовий масив у районі села Новоосинове Куп’янського району на Харківщині.

“Там зайнялась суха хвойна підстилка. На час прибуття вогнеборців низова лісова пожежа розповсюдилась на площу близько 8 га. З вогнем боролись 3 оперативних відділення ДСНС”, – повідомила пресслужба ГУ ДСНС України в Харківській області.

Полум’я вдалося приборкати за дві години. На верхівки лісу вогонь не перекинувся.

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“Жертв та постраждалих немає”, – зазначили рятувальники.

За їхніми даними, за добу в області сталося 20 пожеж, із них шість – через ворожі обстріли.

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Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публікації матеріалу: 2 Травня 2024 в 08:55;

  • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Увечері 1 травня росіяни обстріляли лісовий масив у районі села Новоосинове Куп’янського району на Харківщині".