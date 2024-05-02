Масштабну лісову пожежу гасили на Харківщині: горів сосновий ліс (фото)

Увечері 1 травня росіяни обстріляли лісовий масив у районі села Новоосинове Куп’янського району на Харківщині.

“Там зайнялась суха хвойна підстилка. На час прибуття вогнеборців низова лісова пожежа розповсюдилась на площу близько 8 га. З вогнем боролись 3 оперативних відділення ДСНС”, – повідомила пресслужба ГУ ДСНС України в Харківській області.

Полум’я вдалося приборкати за дві години. На верхівки лісу вогонь не перекинувся.

“Жертв та постраждалих немає”, – зазначили рятувальники.

За їхніми даними, за добу в області сталося 20 пожеж, із них шість – через ворожі обстріли.