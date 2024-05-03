10 лет тюрьмы дали «борцу с неонацизмом», отмеченному гауляйтером Харьковщины

Полтавский апелляционный суд отменил оправдательный приговор 44-летнему жителю Шевченково Купянского района Харьковской области и назначил наказание — 10 лет лишения свободы. Следствие доказало, что во время оккупации поселка он «сливал» военным РФ адреса проживания участников АТО/ООС и правоохранителей.

Как сообщают в Харьковской облпрокуратуре, также обвиняемый помогал захватчикам обустраивать блокпосты, выполнял их указания и даже успел получить «грамоту» и «благодарность» от главного гауляйтера Харьковщины «за весомый вклад в борьбу с неонацизмом на Украине».

После деоккупации поселка мужчину задержали и взяли под стражу без права внесения залога. На суде фигурант заявил, что его оклеветали, а его защитник доказывал, что клиент имеет проукраинскую позицию, пел украинские песни и за украинскую пиксельную форму в оккупации его избили россияне.

Диканский райсуд Полтавской области 1 сентября 2023 года оправдал мужчину «из-за недоказанности вины» и освободил его из-под стражи. Тогда прокуроры подали апелляцию, в том числе требовали возвращения фигуранта в СИЗО. Четверо граждан сообщили, что после освобождения мужчина угрожал им за показания в суде первой инстанции. Поэтому пока рассматривалась апелляционная жалоба, мужчину вновь взяли под стражу.

В итоге по ч. 1 ст. 111-2 УКУ (пособничество государству-агрессору) мужчину приговорили к 10 годам тюрьмы с лишением права занимать должности в государственных органах сроком на 15 лет с конфискацией имущества. Приговор суда апелляционной инстанции уже вступил в законную силу.