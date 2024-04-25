Корректировщик «Лексус» из Волчанска сядет на 15 лет и останется без имущества

42-летнего жителя Волчанска Харьковской области под псевдонимом «Лексус» осудили на 15 лет тюрьмы с конфискацией имущества. Следствие установило, что он «сливал» врагу оборонительные позиции украинских войск на границе с Россией.

Как сообщают в Харьковской облпрокуратуре, заведующий хозяйством в одном из медучреждений Волчанска с июля 2023 года переписывался в Telegram с сотрудником ФСБ РФ, который предложил конфиденциальное сотрудничество за вознаграждение.

Предатель даже написал расписку, в которой отметил, что «готов выполнять разведывательные и диверсионные задачи». С целью конспирации мужчина выбрал себе псевдоним «Лексус».

Он посылал врагу информацию о местонахождении украинских военных и направлениях движения техники на территории Волчанской громады, ставя соответствующие отметки на Google-картах. Также мужчина «сливал» места базирования подразделений СБУ и Нацполиции вблизи границы с РФ. «Лексус» корректировал вражеский огонь, отчитываясь о последствиях. Всего установлено 35 преступных эпизодов.

Правоохранители задержали мужчину в Волчанске в ноябре прошлого года. В суде он полностью признал свою вину. Приговор по ч. 2 ст. 111 УКУ (госизмена, совершенная в условиях военного положения) вынес Чугуевский городской суд области. Продолжается срок на апелляционное обжалование.