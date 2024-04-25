Корректировщик «Лексус» из Волчанска сядет на 15 лет и останется без имущества
42-летнего жителя Волчанска Харьковской области под псевдонимом «Лексус» осудили на 15 лет тюрьмы с конфискацией имущества. Следствие установило, что он «сливал» врагу оборонительные позиции украинских войск на границе с Россией.
Как сообщают в Харьковской облпрокуратуре, заведующий хозяйством в одном из медучреждений Волчанска с июля 2023 года переписывался в Telegram с сотрудником ФСБ РФ, который предложил конфиденциальное сотрудничество за вознаграждение.
Предатель даже написал расписку, в которой отметил, что «готов выполнять разведывательные и диверсионные задачи». С целью конспирации мужчина выбрал себе псевдоним «Лексус».
Он посылал врагу информацию о местонахождении украинских военных и направлениях движения техники на территории Волчанской громады, ставя соответствующие отметки на Google-картах. Также мужчина «сливал» места базирования подразделений СБУ и Нацполиции вблизи границы с РФ. «Лексус» корректировал вражеский огонь, отчитываясь о последствиях. Всего установлено 35 преступных эпизодов.
Правоохранители задержали мужчину в Волчанске в ноябре прошлого года. В суде он полностью признал свою вину. Приговор по ч. 2 ст. 111 УКУ (госизмена, совершенная в условиях военного положения) вынес Чугуевский городской суд области. Продолжается срок на апелляционное обжалование.
Читайте также: «Сливал» в РФ информацию о позициях ВСУ: приговор предпринимателю из Харькова
Новости по теме:
- Категории: Общество, Харьков; Теги: госизмена, Лексус, приговор, прокуратура, суд, Харьков;
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Вы читали новость: «Корректировщик «Лексус» из Волчанска сядет на 15 лет и останется без имущества»; из категории Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
- • Дата публикации материала: 25 апреля 2024 в 17:58;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "42-летнего жителя Волчанска Харьковской области под псевдонимом «Лексус» осудили на 15 лет тюрьмы с конфискацией имущества".