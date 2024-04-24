«Сливал» в РФ информацию о позициях ВСУ: приговор предпринимателю из Харькова
В Харькове приговорили 44-летнего частного предпринимателя, который передавал врагу информацию о расположении украинских защитников.
По данным Харьковской областной прокуратуры, предприниматель занимался сбытом сантехники, а в июле в прошлом году стал сотрудничать с врагом. Он через Telegram передавал российскому куратору информацию о расположении личного состава и военной техники Сил обороны в Харькове. Мужчина ставил соответствующие отметки на изображениях карт местности и присылал эти файлы представителю РФ.
Кроме этого, добавили правоохранители, для выполнения задания куратора харьковчанин приобрел четыре корпуса ручных гранат, а также взрыватели к ним. «Покупку» он спрятал по месту работы — в торговом павильоне одного из местных рынков. Затем предприниматель получил указание передать три гранаты в разобранном виде человеку, который назовет пароль. Оплату за «товар» мужчина получил на банковскую карту.
«Еще одну гранату предприниматель оставил себе и стал хранить ее в багажнике собственного автомобиля. В сентябре прошлого года в ходе осмотра автомобиля правоохранители изъяли указанный боевой припас и разоблачили мужчину», — отметили в прокуратуре.
Мужчину признали виновным в несанкционированном распространении в условиях военного положения информации о расположении ВСУ и других образованных в соответствии с законами Украины военных формирований, а также приобретении, хранении и сбыте взрывчатых веществ, взрывных устройств и боевых припасов без предусмотренного законом разрешения (ч. 2 ст. 114 -2, ч. 1 ст. 263 ККУ). Он проведет в тюрьме 5 лет и 6 месяцев.
Читайте также: «Ваши били туда, но не попали»: предатель наводил КАБы на базу ГУР в Харькове
Новости по теме:
- Категории: Общество, Харьков; Теги: предприниматель, приговорили, прокуратура, сливал, суд, Харьков;
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Вы читали новость: ««Сливал» в РФ информацию о позициях ВСУ: приговор предпринимателю из Харькова»; из категории Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
- • Дата публикации материала: 24 апреля 2024 в 14:19;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Харькове приговорили 44-летнего частного предпринимателя, который передавал врагу информацию о расположении украинских защитников.".