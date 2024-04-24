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«Зливав» в РФ інформацію про позиції ЗСУ: вирок підприємцю з Харкова

Суспільство 14:19   24.04.2024
Вікторія Яковенко
«Зливав» в РФ інформацію про позиції ЗСУ: вирок підприємцю з Харкова Фото: Харківська обласна прокуратура

У Харкові засудили 44-річного приватного підприємця, який передавав ворогу інформацію про розташування українських захисників.

За даними Харківської обласної прокуратури, підприємець займався збутом сантехніки, а у липні торік став співпрацювати з ворогом. Він через телеграм передавав російському куратору інформацію про розташування особового складу та військової техніки Сил оборони в Харкові. Чоловік ставив відповідні позначки на зображеннях мап місцевості і надсилав ці файли представнику РФ.

Крім цього, додали правоохоронці, на виконання завдання куратора харків’янин придбав чотири корпуси ручних гранат, а також підривачі до них. «Покупку» він сховав за місцем роботи — у торговельному павільйоні одного з місцевих ринків. Потім підприємець отримав вказівку передати три гранати в розібраному вигляді особі, яка назве пароль. Оплату за «товар» чоловік отримав на банківську картку.

«Ще одну гранату підприємець залишив собі і став зберігати її в багажнику власного автомобіля. У вересні минулого року в ході огляду автівки правоохоронці вилучили зазначений бойовий припас і викрили чоловіка», – зазначили у прокуратурі.

Чоловіка визнали винним в несанкціонованому поширенні в умовах воєнного стану інформації про розташування ЗСУ та інших утворених відповідно до законів України військових формувань, а також придбанні, зберіганні та збуті вибухових речовин, вибухових пристроїв та бойових припасів без передбаченого законом дозволу (ч. 2 ст. 114-2, ч. 1 ст. 263 ККУ). Він проведе у тюрмі 5 років і 6 місяців.

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Автор: Вікторія Яковенко
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  • • Дата публікації матеріалу: 24 Квітня 2024 в 14:19;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "У Харкові засудили 44-річного приватного підприємця, який передавав ворогу інформацію про розташування українських захисників.".