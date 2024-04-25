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Коригувальник “Лексус” з Вовчанська сяде на 15 років і залишиться без майна

Суспільство 17:58   25.04.2024
Олена Нагорна
Коригувальник “Лексус” з Вовчанська сяде на 15 років і залишиться без майна

42-річного мешканця Вовчанська Харківської області під псевдонімом “Лексус” засудили до 15 років тюрми з конфіскацією майна. Слідство встановило, що він “зливав” ворогові оборонні позиції українських військ на кордоні з Росією.

Як повідомляють у Харківській облпрокуратурі, завідувач господарства в одній із медустанов Вовчанська з липня 2023 року листувався в телеграмі зі співробітником ФСБ РФ, який запропонував конфіденційну співпрацю за винагороду.

Зрадник навіть написав розписку, в якій зазначив, що “готовий виконувати розвідувальні та диверсійні завдання”. З метою конспірації чоловік обрав псевдонім “Лексус”.

Він надсилав ворогові інформацію про місцеперебування українських військових та напрямки руху техніки на території Вовчанської громади, ставлячи відповідні позначки на гугл-картах. Також чоловік “зливав” місця базування підрозділів СБУ та Нацполіції поблизу кордону з РФ. “Лексус” коригував ворожий вогонь, звітуючи про наслідки. Усього встановлено 35 злочинних епізодів.

Правоохоронці затримали чоловіка у Вовчанську у листопаді минулого року. У суді він визнав свою провину. Вирок за ч. 2 ст. 111 ККУ (держзрада, вчинена в умовах воєнного стану) виніс Чугуївський міський суд області. Триває строк на апеляційне оскарження.

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Автор: Олена Нагорна
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  • • Дата публікації матеріалу: 25 Квітня 2024 в 17:58;

  • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Слідство встановило, що він “зливав” ворогові оборонні позиції українських військ на кордоні з Росією".