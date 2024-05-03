10 років тюрми дали «борцю з неонацизмом», відзначеному гауляйтером Харківщини
Полтавський апеляційний суд скасував виправдувальний вирок 44-річному мешканцю Шевченкового Куп’янського району Харківської області та призначив покарання – 10 років позбавлення волі. Слідство довело, що під час окупації селища він «зливав» військовим РФ адреси проживання учасників АТО/ООС та правоохоронців.
Як повідомляють у Харківській облпрокуратурі, також обвинувачений допомагав загарбникам облаштовувати блокпости, виконував їхні вказівки та навіть встиг отримати «грамоту» та «благодарность» від головного гауляйтера Харківщини «за весомый вклад в борьбу с неонацизмом на Украине».
Після деокупації селища чоловіка затримали та взяли під варту без права внесення застави. На суді він заявив, що його обмовили, а його захисник доводив, що клієнт має проукраїнську позицію, співав українських пісень і за українську піксельну форму в окупації його побили росіяни.
Диканський райсуд Полтавської області 1 вересня 2023 року виправдав чоловіка «через недоведеність провини» та звільнив його з-під варти. Тоді прокурори подали апеляцію, зокрема вимагали повернення фігуранта до СІЗО. Четверо громадян повідомили, що після звільнення чоловік погрожував їм за свідчення в суді першої інстанції. Тому поки розглядалася апеляційна скарга, чоловіка знову взяли під варту.
Врешті за ч. 1 ст. 111-2 ККУ (пособництво державі-агресорці) чоловіка засудили до 10 років тюрми з позбавленням права обіймати посади в державних органах строком на 15 років з конфіскацією майна. Вирок суду апеляційної інстанції вже набрав законної сили.
Читайте також: Коригувальник «Лексус» із Вовчанська сяде на 15 років і залишиться без майна
Новини за темою:
- Категорії: Суспільство, Харків; Теги: Купянский район, пособник, приговор, суд, Харків, шевченково;
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Ви читали новину: «10 років тюрми дали «борцю з неонацизмом», відзначеному гауляйтером Харківщини»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
- • Дата публікації матеріалу: 3 Травня 2024 в 15:35;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Слідство довело, що під час окупації селища він «зливав» військовим РФ адреси проживання учасників АТО/ООС та правоохоронців".