10 років тюрми дали «борцю з неонацизмом», відзначеному гауляйтером Харківщини

Полтавський апеляційний суд скасував виправдувальний вирок 44-річному мешканцю Шевченкового Куп’янського району Харківської області та призначив покарання – 10 років позбавлення волі. Слідство довело, що під час окупації селища він «зливав» військовим РФ адреси проживання учасників АТО/ООС та правоохоронців.

Як повідомляють у Харківській облпрокуратурі, також обвинувачений допомагав загарбникам облаштовувати блокпости, виконував їхні вказівки та навіть встиг отримати «грамоту» та «благодарность» від головного гауляйтера Харківщини «за весомый вклад в борьбу с неонацизмом на Украине».

Після деокупації селища чоловіка затримали та взяли під варту без права внесення застави. На суді він заявив, що його обмовили, а його захисник доводив, що клієнт має проукраїнську позицію, співав українських пісень і за українську піксельну форму в окупації його побили росіяни.

Диканський райсуд Полтавської області 1 вересня 2023 року виправдав чоловіка «через недоведеність провини» та звільнив його з-під варти. Тоді прокурори подали апеляцію, зокрема вимагали повернення фігуранта до СІЗО. Четверо громадян повідомили, що після звільнення чоловік погрожував їм за свідчення в суді першої інстанції. Тому поки розглядалася апеляційна скарга, чоловіка знову взяли під варту.

Врешті за ч. 1 ст. 111-2 ККУ (пособництво державі-агресорці) чоловіка засудили до 10 років тюрми з позбавленням права обіймати посади в державних органах строком на 15 років з конфіскацією майна. Вирок суду апеляційної інстанції вже набрав законної сили.