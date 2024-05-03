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Били по гражданским из артиллерии калибра 152 мм: на Харьковщине погиб мужчина

Происшествия 09:33   03.05.2024
Оксана Горун
Били по гражданским из артиллерии калибра 152 мм: на Харьковщине погиб мужчина Фото: Сергей Болвинов/facebook

Начальник Следственного управления ГУ Нацполиции Сергей Болвинов сообщил подробности о смертельном обстреле села Новоосиново на Харьковщине.

«Вечером ударили селу Новоосиново. Развалили дом, владелец погиб мгновенно, его нашли во дворе. Били по гражданским из артиллерии калибра 152 мм. Разбили также хозяйственные постройки в этом дворе», — сообщил Болвинов.

Он уточнил, что погибшему было 66 лет.

обстрел села Новоосиново 2 мая
Фото: Сергей Болвинов/facebook

«Это – очередное дело о нарушении вооруженными силами рф законов и обычаев войны. Наши следователи, криминалисты и взрывотехники работают на месте», — отметил начальник Следственного управления.

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Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публикации материала: 3 мая 2024 в 09:33;

  • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Начальник Следственного управления ГУ Нацполиции Сергей Болвинов сообщил подробности о смертельном обстреле села Новоосиново на Харьковщине".