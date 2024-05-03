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Били по цивільних із артилерії калібру 152 мм: на Харківщині загинув чоловік

Події 09:33   03.05.2024
Оксана Горун
Били по цивільних із артилерії калібру 152 мм: на Харківщині загинув чоловік Фото: Сергій Болвінов/фейсбук

Начальник Слідчого управління ГУ Нацполіції Сергій Болвінов повідомив про смертельний обстріл села Новоосинове на Харківщині.

“Ввечері вгатили по селу Новоосинове. Розвалили будинок, власник загинув миттєво, його знайшли на подвір’ї. Били по цивільних з артилерії калібру 152 мм. Розбили також господарські будівлі у цьому дворі”, – поінформував Болвінов.

Він уточнив, що загиблому було 66 років.

обстріл села Новоосинове 2 травня
Фото: Сергій Болвінов/фейсбук

“Це – чергова справа про порушення збройними силами рф законів та звичаїв війни. Наші слідчі, криміналісти та вибухотехніки працюють на місці”, – зазначив начальник Слідчого управління.

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Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публікації матеріалу: 3 Травня 2024 в 09:33;

  • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Начальник Следственного управления ГУ Нацполиции Сергей Болвинов сообщил подробности о смертельном обстреле села Новоосиново на Харьковщине".