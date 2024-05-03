Били по цивільних із артилерії калібру 152 мм: на Харківщині загинув чоловік
Фото: Сергій Болвінов/фейсбук
Начальник Слідчого управління ГУ Нацполіції Сергій Болвінов повідомив про смертельний обстріл села Новоосинове на Харківщині.
“Ввечері вгатили по селу Новоосинове. Розвалили будинок, власник загинув миттєво, його знайшли на подвір’ї. Били по цивільних з артилерії калібру 152 мм. Розбили також господарські будівлі у цьому дворі”, – поінформував Болвінов.
Він уточнив, що загиблому було 66 років.
“Це – чергова справа про порушення збройними силами рф законів та звичаїв війни. Наші слідчі, криміналісти та вибухотехніки працюють на місці”, – зазначив начальник Слідчого управління.
Читайте також: Росіяни вдарили по Харківщині “Гром-Е1” та касетними боєприпасами — Тимошко
Популярно
Новини за темою:
- Категорії: Події, Харків; Теги: Болвінов, загиблий, новини Харкова, обстріл, поліція;
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Ви читали новину: «Били по цивільних із артилерії калібру 152 мм: на Харківщині загинув чоловік»; з категорії Події на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
- • Дата публікації матеріалу: 3 Травня 2024 в 09:33;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Начальник Следственного управления ГУ Нацполиции Сергей Болвинов сообщил подробности о смертельном обстреле села Новоосиново на Харьковщине".