Били по цивільних із артилерії калібру 152 мм: на Харківщині загинув чоловік

Начальник Слідчого управління ГУ Нацполіції Сергій Болвінов повідомив про смертельний обстріл села Новоосинове на Харківщині.

“Ввечері вгатили по селу Новоосинове. Розвалили будинок, власник загинув миттєво, його знайшли на подвір’ї. Били по цивільних з артилерії калібру 152 мм. Розбили також господарські будівлі у цьому дворі”, – поінформував Болвінов.

Він уточнив, що загиблому було 66 років.

“Це – чергова справа про порушення збройними силами рф законів та звичаїв війни. Наші слідчі, криміналісти та вибухотехніки працюють на місці”, – зазначив начальник Слідчого управління.