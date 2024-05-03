Росіяни вдарили по Харківщині “Гром-Е1” та касетними боєприпасами – Тимошко
Начальник ГУНП у Харківській області Володимир Тимошко повідомив про обстріли Харківської області протягом доби.
Близько 16:00 2 травня був “приліт” у Дергачах. Росіяни вдарили в районі спортивного клубу, де тренувалися діти. Постраждали вісім дітей та 75-річний чоловік. У селі села Новоосинове внаслідок обстрілу увечері 2 травня загинув цивільний чоловік. Поранення дістала мешканка Петропавлівки, вранці 2 травня жінка 1960 року народження потрапила під артобстріл.
Протягом доби зафіксовані обстріли з РСЗВ “Ураган” касетними боєприпасами 9Н210 – такий удар припав по Куп’янську.
“Пошкоджені приватні домоволодіння. Поранення отримав цивільний чоловік, 1957 р.н.”, – зазначив Тимошко.
Також росіяни били по Харківській області ракетою-гібридом “Гром Е-1”.
“Островерхівка. 02 травня близько 12:15 відбувся ракетний обстріл Гром Е-1 з боку рф, внаслідок чого пошкоджено господарчі споруди приватного сільгосппідприємства”, – повідомив начальник ГУНП у Харківській області.
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Під чергову серію обстрілів потрапили Липці – по них били кілька разів на добу, зокрема КАБами. Пошкоджені багатоквартирний та приватні будинки, дворові будівлі та гаражі. Будинки також пошкоджені у Вовчанську, Вовчанських Хуторах та Баранівці. А у Старому Салтові вночі через обстріл горів ліс на площі 1 га. У цих випадках обійшлося без постраждалих.
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- • Дата публікації матеріалу: 3 Травня 2024 в 08:21;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Начальник ГУНП у Харківській області Володимир Тимошко повідомив про обстріли Харківської області протягом доби".