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Россияне ударили по Харьковщине «Гром-Е1» и кассетными боеприпасами — Тимошко

Происшествия 08:21   03.05.2024
Оксана Горун
Россияне ударили по Харьковщине «Гром-Е1» и кассетными боеприпасами — Тимошко

Начальник ГУНП в Харьковской области Владимир Тимошко сообщил об обстрелах Харьковской области в течение суток.

Около 16:00 2 мая был «прилет» в Дергачах. Россияне ударили в районе спортивного клуба, где тренировались дети. Пострадали восемь детей и 75 летний мужчина. В селе Новоосиново в результате обстрела вечером 2 мая погиб гражданский мужчина. Ранение получила жительница Петропавловки, утром 2 мая женщина 1960 года рождения попала под артобстрел.

В течение суток зафиксированы обстрелы из РСЗО «Ураган» кассетными боеприпасами 9Н210 — такой удар пришелся по Купянску.

«Повреждены частные домовладения. Ранение получил гражданский мужчина, 1957 г.р.», — отметил Тимошко.

Также россияне били по Харьковской области  ракетой-гибридом «Гром Е-1».

«Островерховка. 02 мая около 12:15 произошел ракетный обстрел «Гром Е-1″ со стороны рф, в результате чего повреждены хозяйственные постройки частного сельхозпредприятия», — сообщил начальник ГУНП в Харьковской области.

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Под очередную серию обстрелов попали Липцы  — по ним били несколько раз за сутки, в том числе КАБами. Повреждены многоквартирный и частные дома, дворовые постройки и гаражи. Дома также повреждены в Волчанске, Волчанских Хуторах и Барановке. А в Старом Салтове ночью из-за обстрела горел лес на площади 1 га. В этих случаях обошлось без пострадавших.

Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публикации материала: 3 мая 2024 в 08:21;

  • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Начальник ГУНП в Харьковской области Владимир Тимошко сообщил об обстрелах Харьковской области в течение суток".