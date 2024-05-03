Россияне ударили по Харьковщине «Гром-Е1» и кассетными боеприпасами — Тимошко
Начальник ГУНП в Харьковской области Владимир Тимошко сообщил об обстрелах Харьковской области в течение суток.
Около 16:00 2 мая был «прилет» в Дергачах. Россияне ударили в районе спортивного клуба, где тренировались дети. Пострадали восемь детей и 75 летний мужчина. В селе Новоосиново в результате обстрела вечером 2 мая погиб гражданский мужчина. Ранение получила жительница Петропавловки, утром 2 мая женщина 1960 года рождения попала под артобстрел.
В течение суток зафиксированы обстрелы из РСЗО «Ураган» кассетными боеприпасами 9Н210 — такой удар пришелся по Купянску.
«Повреждены частные домовладения. Ранение получил гражданский мужчина, 1957 г.р.», — отметил Тимошко.
Также россияне били по Харьковской области ракетой-гибридом «Гром Е-1».
«Островерховка. 02 мая около 12:15 произошел ракетный обстрел «Гром Е-1″ со стороны рф, в результате чего повреждены хозяйственные постройки частного сельхозпредприятия», — сообщил начальник ГУНП в Харьковской области.
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Под очередную серию обстрелов попали Липцы — по ним били несколько раз за сутки, в том числе КАБами. Повреждены многоквартирный и частные дома, дворовые постройки и гаражи. Дома также повреждены в Волчанске, Волчанских Хуторах и Барановке. А в Старом Салтове ночью из-за обстрела горел лес на площади 1 га. В этих случаях обошлось без пострадавших.
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- • Дата публикации материала: 3 мая 2024 в 08:21;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Начальник ГУНП в Харьковской области Владимир Тимошко сообщил об обстрелах Харьковской области в течение суток".